Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
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05.05.2026 14:00:03
EQS-CMS: Wienerberger AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Wienerberger AG
/ Veröffentlichung gem. § 119 Abs. 9 BörseG
Transaktionsmeldung zur Verwendung von eigenen Aktien
Die Wienerberger AG veröffentlichte am 25. März 2026 den Beschluss des Vorstands, eine Verwendung eigener Aktien durchzuführen.
Ein Bericht über die Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Wiederkaufsrechts der Aktionäre analog § 153 Abs 4 iVm 159 Abs 2 Z 3 AktG wurde am 25. März 2026 über die elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) sowie unter https://www.wienerberger.com/de/investoren/aktie.html veröffentlicht. Der Aufsichtsrat erteilte seine Zustimmung am 8. April 2026.
In der Kalenderwoche 18/2026 (Woche vom 27. April 2026 bis 3. Mai 2026 (jeweils einschließlich)) erfolgten folgende Verwendungen eigener Aktien:
* * *
Datum: 28.4.2026
Anzahl der verwendeten eigenen Aktien gesamt: 3.205 Stück eigene Aktien der Wienerberger AG (davon börslich: 0 Stück; davon außerbörslich: 3.205 Stück)
Anteil am Grundkapital: rund 0,0029% des Grundkapitals
Höchster/niedrigster erzielter Gegenwert/gewichteter Durchschnittsgegenwert je Aktie in EUR: EUR 29,77
Gesamtwert der verwendeten Aktien: EUR 95.412,85
* * *
Datum: 30.4.2026
Anzahl der verwendeten eigenen Aktien gesamt: 3.434 Stück eigene Aktien der Wienerberger AG (davon börslich: 0 Stück; davon außerbörslich: 3.434 Stück)
Anteil am Grundkapital: rund 0,0031% des Grundkapitals
Höchster/niedrigster erzielter Gegenwert/gewichteter Durchschnittsgegenwert je Aktie in EUR: EUR 29,77
Gesamtwert der verwendeten Aktien: EUR 102.230,18
05.05.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.wienerberger.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2321400 05.05.2026 CET/CEST
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