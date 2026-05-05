Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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05.05.2026 14:30:03

EQS-CMS: Wienerberger AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Wienerberger AG / Veröffentlichung gem. § 119 Abs. 9 BörseG
Wienerberger AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen

05.05.2026 / 14:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Transaktionsschlussmeldung zur Verwendung von 17.101 Stück eigener Aktien

Die Wienerberger AG veröffentlichte am 25. März 2026 den Beschluss des Vorstands, eine Verwendung eigener Aktien durchzuführen.

Ein Bericht über die Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Wiederkaufsrechts der Aktionäre analog § 153 Abs 4 iVm 159 Abs 2 Z 3 AktG wurde am 25. März 2026 über die elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) sowie unter https://www.wienerberger.com/de/investoren/aktie.html veröffentlicht. Der Aufsichtsrat erteilte seine Zustimmung am 8. April 2026.

Datum: 21. April 2026 bis 30. April 2026 (jeweils einschließlich)

Anzahl der verwendeten eigenen Aktien gesamt: 17.101 Stück eigene Aktien der Wienerberger AG (davon börslich: 0 Stück; davon außerbörslich: 17.101 Stück)

Anteil am Grundkapital: rund 0,016% des Grundkapitals

Höchster/niedrigster erzielter Gegenwert/gewichteter Durchschnittsgegenwert je Aktie in EUR: EUR 29,77

Gesamtwert der verwendeten Aktien: EUR 509.096,77

 


05.05.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Internet: www.wienerberger.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2321404  05.05.2026 CET/CEST

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