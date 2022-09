EQS-CMS: Wienerberger AG: Sonstige Zulassungsfolgepflichten

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Wienerberger AG / Veröffentlichung gem. § 119 Abs. 9 BörseG

Wienerberger AG: Sonstige Zulassungsfolgepflichten



27.09.2022 / 16:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Wienerberger AG Aktienrückkauf 2022 - Veröffentlichung gemäß § 7 Abs. 4 Veröffentlichungsverordnung 2018 Auf Grundlage der Ermächtigung der 151. ordentlichen Hauptversammlung der Wienerberger AG vom 5. Mai 2020 (§ 65 Abs. 1 Z 8 AktG) hat der Vorstand der Wienerberger AG am 4. März 2022 beschlossen, eigene Inhaberaktien der Wienerberger AG zum Marktpreis über die Wiener Börse sowie über multilaterale Handelssysteme (Multilateral Trading Facilities) zu erwerben (das "Aktienrückkaufprogramm"). In der 153. ordentlichen Hauptversammlung der Wienerberger AG vom 3. Mai 2022 wurde die Ermächtigung des Vorstands zum Aktienrückkauf (§ 65 Abs. 1 Z 8 AktG) erneuert. Der Vorstand hat auf dieser Basis mit Beschlüssen vom 10. Mai 2022 sowie vom 8. Juli 2022 das Aktienrückkaufprogramm angepasst. Der Vorstandsbeschluss vom 8. Juli 2022 sieht u.a. vor, bis voraussichtlich 30. September 2022 bis zu 8.830.000 Stück Inhaberaktien der Wienerberger AG das entspricht 7,67 % des Grundkapitals der Wienerberger AG zu einem Kurs zwischen EUR 1,00 und EUR 32,50 zurückzukaufen. Der Vorstand der Wienerberger AG gibt hiermit bekannt, dass das Aktienrückkaufprogramm mit 23. September 2022 beendet wurde, weil das maximale Rückkaufvolumen von 8.830.000 Stück Aktien durch Erwerbe bis einschließlich 23. September 2022 erreicht wurde. Überblick über das Ergebnis des Aktienrückkaufprogramms : Rückerworbenes Volumen:

Wiener Börse

Multilateral Trading Facilities 8.830.000 Stück Inhaberaktien

5.967.545 Stück Inhaberaktien

2.862.455 Stück Inhaberaktien Anteil am Grundkapital 7,67% Höchster Gegenwert je Aktie erworben über:

Wiener Börse

Multilateral Trading Facilities

EUR 29,34

EUR 29,22 Niedrigster Gegenwert je Aktie erworben über:

Wiener Börse

Multilateral Trading Facilities

EUR 19,61

EUR 19,79 Gewichteter Durchschnittsgegenwert der rückerworbenen Aktien insgesamt:

erworben über:

Wiener Börse

Multilateral Trading Facilities

EUR 24,02



EUR 23,98

EUR 24,10 Gesamtwert der rückerworbenen Aktien: EUR 212.078.905 Beendigung des Aktienrückkaufprogramms: 23. September 2022 Wienerberger Gruppe Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. Mit gruppenweit 215 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 4,0 Mrd. und ein bereinigtes EBITDA von 671 Mio. . Rückfragehinweis Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

