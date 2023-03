EQS-CMS: Wienerberger AG: Sonstige Zulassungsfolgepflichten

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Wienerberger AG / Veröffentlichung gem. § 119 Abs. 9 BörseG

Wienerberger AG: Sonstige Zulassungsfolgepflichten



27.03.2023 / 19:30 CET/CEST

Wienerberger AG beschließt Verwendung von 387.440 Stück eigener Aktien Der Vorstand der Wienerberger AG (die "Gesellschaft") hat beschlossen, auf Grundlage der Verwendungsermächtigung (Wiederverkaufsermächtigung) für eigene Aktien der 153. ordentlichen Hauptversammlung vom 3. Mai 2022 zu Tagesordnungspunkt 9 (die "Verwendungsermächtigung") eine Verwendung eigener Aktien durchzuführen. Wienerberger veröffentlichte am 10. März 2023 über ein europaweites, elektronisches Verbreitungssystem und unter https://www.wienerberger.com/content/dam/corp/corporate-website/downloads/investors-downloads/2023/20230310-Bericht-des-Vorstandsder-Wienerberger-AG-zum-Ausschluss-des-Kaufrechts-Bezugsrechts-bestehender-Aktionäre_DE.pdf sowie am 11. März 2023 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung einen Bericht über die Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Kaufrechts (Bezugsrechts) der Aktionäre auf Grundlage der Verwendungsermächtigung (der "Bericht") zur beabsichtigten Verwendung eigener Aktien als zusätzliche nicht-bare Transaktionswährung neben einem Barkaufpreisanteil zum Erwerb von sämtlichen Aktien an den vier dänischen Gesellschaften Strøjer Tegl A/S, Strøjer Tegl Systems A/S, Strøjer Ejendomme A/S und Strøjer Ler A/S (zusammen der "Unternehmenserwerb") von Strøjer Holding ApS, Dänemark (der "Verkäufer"). Der Vorstand beschloss am 27. März 2023 die entsprechende Verwendung der eigenen Aktien; der Aufsichtsrat der Gesellschaft genehmigte dies am 27. März 2023. Die Gesellschaft wird die Verpflichtung zur Kaufpreiszahlung für den Unternehmenserwerb gegenüber dem Verkäufer neben einem Barkaufpreisanteil aus dem Bestand eigener Aktien bedienen. Die Details zur Verwendung eigener Aktien werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.wienerberger.com/de/presse/presseaussendungen.html (Deutsch) und https://www.wienerberger.com/en/media/press-releases.html (Englisch) veröffentlicht. Verwendung eigener Aktien: Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung nach § 65 Abs. 1 Z 8 AktG: 3. Mai 2022 (Beschluss am 3. Mai 2022 veröffentlicht) Beginn und voraussichtliche Dauer der Verwendung: Lieferung der eigenen Aktien voraussichtlich am oder um den 3. April 2023 Aktiengattung: Inhaberaktien (ISIN AT0000831706) Beabsichtigtes Volumen der Veräußerung: 387.440 Stück eigene Aktien der Wienerberger AG (rund 0,35% des Grundkapitals der Wienerberger AG) Preis je eigene Aktie: Gemäß dem Kaufvertrag mit dem Verkäufer unter Berücksichtigung des Kursniveaus der Aktien der Gesellschaft an der Wiener Börse der letzten 12 Monate: EUR 26,00 pro Aktie Art der Veräußerung: Außerbörslich (Direktlieferung an den Verkäufer gemäß dem Kaufvertrag, dem Beschluss des Vorstands der Wienerberger AG und dem Beschluss des Aufsichtsrats der Wienerberger AG) Zweck der Veräußerung: Einsatz der eigenen Aktien für gesetzlich vorgesehene Zwecke und Zwecke gemäß Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 3. Mai 2022 sowie § 65 Abs 1b letzter Satz AktG Allfällige Auswirkungen der Veräußerung auf die Börsenzulassung der Aktien: Keine.

