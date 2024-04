EQS-CMS: Wienerberger AG: Sonstige Zulassungsfolgepflichten

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Wienerberger AG / Veröffentlichung gem. § 119 Abs. 9 BörseG

Transaktionsschlussmeldung zur Verwendung von 31.023 Stück eigener Aktien Die Wienerberger AG veröffentlichte am 8. April 2024 den Beschluss des Vorstands, auf Grundlage der Verwendungsermächtigung (Wiederverkaufsermächtigung) für eigene Aktien der 153. ordentlichen Hauptversammlung vom 3. Mai 2022 zu Tagesordnungspunkt 9 (die "Verwendungsermächtigung") eine Verwendung eigener Aktien durchzuführen. Der Aufsichtsrat sowie der Vorstand der Gesellschaft, jeweils unter Enthaltung des betroffenen Vorstandsmitglieds in Bezug auf die auf eigene Ansprüche zu liefernden Aktien, veröffentlichten am 8. April 2024 über ein europaweites, elektronisches Verbreitungssystem sowie unter https://www.wienerberger.com/de/investoren/aktie.html einen Bericht über die Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Wiederkaufsrechts der Aktionäre auf Grundlage der Verwendungsermächtigung (der "Bericht"). Der Aufsichtsrat erteilte seine Zustimmung am 22. April 2024. Datum: 26. April 2024 Anzahl der verwendeten eigenen Aktien gesamt: 31.023 Stück eigene Aktien der Wienerberger AG (davon börslich: 0 Stück; davon außerbörslich: 31.023 Stück) Anteil am Grundkapital: rund 0,03% des Grundkapitals Höchster/niedrigster erzielter Gegenwert/gewichteter Durchschnittsgegenwert je Aktie in EUR: EUR 28,50 Gesamtwert der verwendeten Aktien: EUR 884.156

