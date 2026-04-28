EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Zalando SE / Share buy-back program

Zalando SE: Release of a capital market information



28.04.2026 / 14:14 CET/CEST

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BERLIN, 28 April 2026 // From 20 April 2026 until and including 24 April 2026, 1,625,432 shares were bought back within the framework of the share buy-back program that Zalando previously announced on 12 Mach 2026 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 with a start date of 12 March 2026.



Shares were bought back as follows: Date Aggregated volume (number of shares) Weighted average price (EUR) Trading venue(MIC) 22/04/2026 224,932 22.7097 XETA 22/04/2026 167,951 22.7122 CEUX 22/04/2026 28,404 22.7557 TQEX 22/04/2026 6,408 22.7353 AQEU 23/04/2026 330,514 22.2162 XETA 23/04/2026 204,300 22.2404 CEUX 23/04/2026 28,793 22.3428 TQEX 23/04/2026 36,864 21.9716 AQEU 24/04/2026 328,966 21.9441 XETA 24/04/2026 204,108 21.9542 CEUX 24/04/2026 29,380 22.0119 TQEX 24/04/2026 34,812 21.9570 AQEU

A list of the individual transactions carried out within one day is published on the company’s website under https://corporate.zalando.com/en/investor-relations/share-buy-back.



The total volume of shares acquired within the framework of the share buy-back from 12 March 2026 until and including 24 April 2026 amounts to 8,521,608 shares.The share buy-backs are executed by an independent bank through the stock exchange and multilateral trading systems.



Zalando SE

The management board DISCLOSURE ACCORDING TO ART. 5 PARA. 1 LIT. B) AND PARA. 3 REGULATION (EU) NO. 596/2014 AND ART. 2 PARA. 2 AND PARA. 3 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) NO.2016/1052 // SHARE BUY-BACK – 7th INTERIM REPORTINGBERLIN, 28 April 2026 // From 20 April 2026 until and including 24 April 2026, 1,625,432 shares were bought back within the framework of the share buy-back program that Zalando previously announced on 12 Mach 2026 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 with a start date of 12 March 2026.Shares were bought back as follows:A list of the individual transactions carried out within one day is published on the company’s website under https://corporate.zalando.com/en/investor-relations/share-buy-back.The total volume of shares acquired within the framework of the share buy-back from 12 March 2026 until and including 24 April 2026 amounts to 8,521,608 shares.The share buy-backs are executed by an independent bank through the stock exchange and multilateral trading systems.Zalando SEThe management board

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