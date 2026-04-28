Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|
28.04.2026 14:14:53
EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Zalando SE
/ Share buy-back program
DISCLOSURE ACCORDING TO ART. 5 PARA. 1 LIT. B) AND PARA. 3 REGULATION (EU) NO. 596/2014 AND ART. 2 PARA. 2 AND PARA. 3 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) NO.2016/1052 // SHARE BUY-BACK – 7th INTERIM REPORTING
BERLIN, 28 April 2026 // From 20 April 2026 until and including 24 April 2026, 1,625,432 shares were bought back within the framework of the share buy-back program that Zalando previously announced on 12 Mach 2026 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 with a start date of 12 March 2026.
Shares were bought back as follows:
A list of the individual transactions carried out within one day is published on the company’s website under https://corporate.zalando.com/en/investor-relations/share-buy-back.
The total volume of shares acquired within the framework of the share buy-back from 12 March 2026 until and including 24 April 2026 amounts to 8,521,608 shares.The share buy-backs are executed by an independent bank through the stock exchange and multilateral trading systems.
Zalando SE
The management board
28.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Zalando SE
|Valeska-Gert-Straße 5
|10243 Berlin
|Germany
|Internet:
|https://corporate.zalando.de
|End of News
|EQS News Service
|
2316824 28.04.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zalando
|
17:58
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
17:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|DAX aktuell: DAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
14:14
|EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
14:14
|EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
27.04.26
|EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
27.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
Analysen zu Zalando
|27.04.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|20.04.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|17.04.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|20.04.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|17.04.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|20.04.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|19.03.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|21,12
|-3,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.