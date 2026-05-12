EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Zalando SE / Share buy-back program

Zalando SE: Release of a capital market information



12.05.2026 / 09:37 CET/CEST

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BERLIN, 12 May 2026 // From 4 May 2026 until and including 11 May 2026, 3,226,546 shares were bought back within the framework of the share buy-back program that Zalando previously announced on 12 Mach 2026 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 with a start date of 12 March 2026.



Shares were bought back as follows: Date Aggregated volume (number of shares) Weighted average price (EUR) Trading venue(MIC) 04/05/2026 312,625 21.1596 XETA 04/05/2026 179,515 21.1303 CEUX 04/05/2026 26,827 21.2077 TQEX 04/05/2026 26,767 20.9081 AQEU 05/05/2026 315,972 21.1102 XETA 05/05/2026 183,876 21.0902 CEUX 05/05/2026 27,428 21.1567 TQEX 05/05/2026 37,694 21.0507 AQEU 06/05/2026 320,865 20.5431 XETA 06/05/2026 192,107 20.5700 CEUX 06/05/2026 28,142 20.7087 TQEX 06/05/2026 37,994 20.6907 AQEU 07/05/2026 361,807 20.3003 XETA 07/05/2026 212,434 20.3302 CEUX 07/05/2026 31,575 20.2797 TQEX 07/05/2026 41,726 20.4549 AQEU 08/05/2026 380,324 20.1871 XETA 08/05/2026 215,329 20.2782 CEUX 08/05/2026 30,675 20.3186 TQEX 08/05/2026 33,344 19.9605 AQEU 11/05/2026 124,638 20.0522 XETA 11/05/2026 79,299 20.0099 CEUX 11/05/2026 24,009 19.9699 TQEX 11/05/2026 1,574 20.1746 AQEU

A list of the individual transactions carried out within one day is published on the company’s website under https://corporate.zalando.com/en/investor-relations/share-buy-back.



The total volume of shares acquired within the framework of the share buy-back from 12 March 2026 until and including 11 May 2026 amounts to 13,992,508 shares.



The share buy-back program with a total purchase price (excluding incidental transaction charges) of up to 300 million euros, however, no more than 20 million shares, was therefore successfully completed.



The share buy-backs were executed by an independent bank through the stock exchange and multilateral trading systems.



Zalando SE

The management board DISCLOSURE ACCORDING TO ART. 5 PARA. 1 LIT. B) AND PARA. 3 REGULATION (EU) NO. 596/2014 AND ART. 2 PARA. 2 AND PARA. 3 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) NO.2016/1052 // SHARE BUY-BACK – 9th INTERIM REPORTING AND FINAL REPORTINGBERLIN, 12 May 2026 // From 4 May 2026 until and including 11 May 2026, 3,226,546 shares were bought back within the framework of the share buy-back program that Zalando previously announced on 12 Mach 2026 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 with a start date of 12 March 2026.Shares were bought back as follows:A list of the individual transactions carried out within one day is published on the company’s website under https://corporate.zalando.com/en/investor-relations/share-buy-back.The total volume of shares acquired within the framework of the share buy-back from 12 March 2026 until and including 11 May 2026 amounts to 13,992,508 shares.The share buy-back program with a total purchase price (excluding incidental transaction charges) of up to 300 million euros, however, no more than 20 million shares, was therefore successfully completed.The share buy-backs were executed by an independent bank through the stock exchange and multilateral trading systems.Zalando SEThe management board

12.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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