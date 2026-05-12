Günstig handeln von 8 bis 22 Uhr. Jeden Tag: Newsletter, Sendungen. BNP Paribas freut sich über Ihre Wahl zum Top-Zertifikatehaus Österreichs 2026. -W-

Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.05.2026 09:37:03

EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Zalando SE / Share buy-back program
Zalando SE: Release of a capital market information

12.05.2026 / 09:37 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

DISCLOSURE ACCORDING TO ART. 5 PARA. 1 LIT. B) AND PARA. 3 REGULATION (EU) NO. 596/2014 AND ART. 2 PARA. 2 AND PARA. 3 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) NO.2016/1052 // SHARE BUY-BACK – 9th INTERIM REPORTING AND FINAL REPORTING

BERLIN, 12 May 2026 // From 4 May 2026 until and including 11 May 2026, 3,226,546 shares were bought back within the framework of the share buy-back program that Zalando previously announced on 12 Mach 2026 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 with a start date of 12 March 2026.

Shares were bought back as follows:
Date   Aggregated volume (number of shares) Weighted average price (EUR) Trading venue(MIC)
04/05/2026   312,625 21.1596 XETA
04/05/2026   179,515 21.1303 CEUX
04/05/2026   26,827 21.2077 TQEX
04/05/2026   26,767 20.9081 AQEU
05/05/2026   315,972 21.1102 XETA
05/05/2026   183,876 21.0902 CEUX
05/05/2026   27,428 21.1567 TQEX
05/05/2026   37,694 21.0507 AQEU
06/05/2026   320,865 20.5431 XETA
06/05/2026   192,107 20.5700 CEUX
06/05/2026   28,142 20.7087 TQEX
06/05/2026   37,994 20.6907 AQEU
07/05/2026   361,807 20.3003 XETA
07/05/2026   212,434 20.3302 CEUX
07/05/2026   31,575 20.2797 TQEX
07/05/2026   41,726 20.4549 AQEU
08/05/2026   380,324 20.1871 XETA
08/05/2026   215,329 20.2782 CEUX
08/05/2026   30,675 20.3186 TQEX
08/05/2026   33,344 19.9605 AQEU
11/05/2026   124,638 20.0522 XETA
11/05/2026   79,299 20.0099 CEUX
11/05/2026   24,009 19.9699 TQEX
11/05/2026   1,574 20.1746 AQEU

A list of the individual transactions carried out within one day is published on the company’s website under https://corporate.zalando.com/en/investor-relations/share-buy-back.

The total volume of shares acquired within the framework of the share buy-back from 12 March 2026 until and including 11 May 2026 amounts to 13,992,508 shares.

The share buy-back program with a total purchase price (excluding incidental transaction charges) of up to 300 million euros, however, no more than 20 million shares, was therefore successfully completed.

The share buy-backs were executed by an independent bank through the stock exchange and multilateral trading systems.

Zalando SE
The management board

12.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Germany
Internet: https://corporate.zalando.de

 
End of News EQS News Service

2325462  12.05.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Zalando

mehr Nachrichten

Analysen zu Zalando

mehr Analysen
11.05.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
07.05.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
07.05.26 Zalando Buy UBS AG
07.05.26 Zalando Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zalando 19,42 1,33% Zalando

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während der US-Leitindex nachgibt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen