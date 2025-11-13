Zalando Aktie

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

13.11.2025 15:17:33

EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm
Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

13.11.2025 / 15:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF - 1. ZWISCHENMELDUNG

BERLIN, 13. November 2025 // Vom 6. November 2025 bis einschließlich 7. November 2025 wurden insgesamt 911.414 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 5. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 6. November 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum   Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumen-
gewichteter Durchschnittskurs (EUR)		 Handelsplatz (MIC)
06/11/2025   252.123 24,5913 XETA
06/11/2025   146.780 24,6392 CEUX
06/11/2025   17.455 24,3559 TQEX
06/11/2025   11.642 24,3255 AQEU
07/11/2025   272.092 22,9036 XETA
07/11/2025   164.813 23,1176 CEUX
07/11/2025   19.598 23,4320 TQEX
07/11/2025   26.911 22,2098 AQEU

 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Zalando SE
Der Vorstand

 


13.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet: https://corporate.zalando.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2229466  13.11.2025 CET/CEST

