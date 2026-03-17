EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm

Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



17.03.2026 / 10:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF - 1. ZWISCHENMELDUNG

BERLIN, 17. März 2026 // Vom 12. März 2026 bis einschließlich 13. März 2026 wurden insgesamt 353.464 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 5. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumen-

gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz (MIC) 12/03/2026 150.895 22,1559 XETA 12/03/2026 135.715 22,2742 CEUX 12/03/2026 33.181 22,2780 TQEX 12/03/2026 209 22,8351 AQEU 13/03/2026 15.907 22,5234 XETA 13/03/2026 14.613 22,9194 CEUX 13/03/2026 2.944 22,5612 TQEX

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Zalando SE

Der Vorstand