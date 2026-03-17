Zalando Aktie

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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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17.03.2026 10:01:23

EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm
Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

17.03.2026 / 10:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF - 1. ZWISCHENMELDUNG

BERLIN, 17. März 2026 // Vom 12. März 2026 bis einschließlich 13. März 2026 wurden insgesamt 353.464 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 5. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum   Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumen-
gewichteter Durchschnittskurs (EUR)		 Handelsplatz (MIC)
12/03/2026   150.895 22,1559 XETA
12/03/2026   135.715 22,2742 CEUX
12/03/2026   33.181 22,2780 TQEX
12/03/2026   209 22,8351 AQEU
13/03/2026   15.907 22,5234 XETA
13/03/2026   14.613 22,9194 CEUX
13/03/2026   2.944 22,5612 TQEX

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Zalando SE
Der Vorstand

 


17.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet: https://corporate.zalando.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2292708  17.03.2026 CET/CEST

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