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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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24.03.2026 11:24:44

EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm
Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

24.03.2026 / 11:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF - 2. ZWISCHENMELDUNG

BERLIN, 24. März 2026 // Vom 16. März 2026 bis einschließlich 20. März 2026 wurden insgesamt 2.389.010 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 12. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum   Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumen-
gewichteter Durchschnittskurs (EUR)		 Handelsplatz (MIC)
16/03/2026   84.752 23,1726 XETA
16/03/2026   70.104 23,1794 CEUX
16/03/2026   22,.81 23,1231 TQEX
16/03/2026   940 22,8346 AQEU
17/03/2026   49.487 23,8824 XETA
17/03/2026   46.174 23,8756 CEUX
17/03/2026   11.142 23,9233 TQEX
17/03/2026   461 23,9009 AQEU
18/03/2026   210.260 23,6863 XETA
18/03/2026   162.702 23,6957 CEUX
18/03/2026   34.670 23,6778 TQEX
18/03/2026   170 23,5500 AQEU
19/03/2026   475.260 22,7387 XETA
19/03/2026   256.254 22,6987 CEUX
19/03/2026   41.518 22,7390 TQEX
19/03/2026   54.761 22,6671 AQEU
20/03/2026   496.418 22,1809 XETA
20/03/2026   270.925 22,3377 CEUX
20/03/2026   43.868 22,4616 TQEX
20/03/2026   56.963 21,8987 AQEU

 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12.März 2026 bis einschließlich 20. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.742.474 Stück.

Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Zalando SE
Der Vorstand

 


24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet: https://corporate.zalando.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2296714  24.03.2026 CET/CEST

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