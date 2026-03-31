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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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31.03.2026 13:57:53

EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm
Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

31.03.2026 / 13:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF - 3. ZWISCHENMELDUNG

BERLIN, 31. März 2026 // Vom 23. März 2026 bis einschließlich 27. März 2026 wurden insgesamt  2.305.246  Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 12. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum   Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumen-
gewichteter Durchschnittskurs (EUR)		 Handelsplatz (MIC)
23/03/2026   299.923 21,6011 XETA
23/03/2026   207.805 21,5861 CEUX
23/03/2026   43.413 21,5623 TQEX
24/03/2026   218.643 21,4878 XETA
24/03/2026   144.252 21,4892 CEUX
24/03/2026   42.742 21,4654 TQEX
24/03/2026   1.022 21,6196 AQEU
25/03/2026   176.506 21,4979 XETA
25/03/2026   144.238 21,4948 CEUX
25/03/2026   46.047 21,4871 TQEX
25/03/2026   1.663 21,5090 AQEU
26/03/2026   237.881 20,9323 XETA
26/03/2026   206.673 20,9673 CEUX
26/03/2026   42.305 21,0150 TQEX
26/03/2026   3.066 20,8220 AQEU
27/03/2026   273.397 20,3858 XETA
27/03/2026   172.863 20,3684 CEUX
27/03/2026   41.960 20,3452 TQEX
27/03/2026   847 20,3786 AQEU

 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12.März 2026 bis einschließlich 27. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf  5.047.720 Stück.

Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Zalando SE
Der Vorstand

 


31.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet: https://corporate.zalando.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2301344  31.03.2026 CET/CEST

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