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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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07.04.2026 11:11:53

EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm
Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

07.04.2026 / 11:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF - 4. ZWISCHENMELDUNG

BERLIN, 7. April 2026 // Vom 30. März 2026 bis einschließlich 3. April 2026 wurden insgesamt   1.378.912  Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 12. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum   Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumen-
gewichteter Durchschnittskurs (EUR)		 Handelsplatz (MIC)
30/03/2026   230.457 19,9388 XETA
30/03/2026   176.735 19,9502 CEUX
30/03/2026   39.159 19,9317 TQEX
30/03/2026   3.861 20,1014 AQEU
31/03/2026   168.036 20,5452 XETA
31/03/2026   125.662 20,5520 CEUX
31/03/2026   29.400 20,5449 TQEX
31/03/2026   693 20,5434 AQEU
01/04/2026   91.260 20,9819 XETA
01/04/2026   74.476 20,9423 CEUX
01/04/2026   20.959 20,9123 TQEX
01/04/2026   1.123 21,0261 AQEU
02/04/2026   229.429 20,8856 XETA
02/04/2026   144.045 20,8907 CEUX
02/04/2026   40.317 20,8840 TQEX
02/04/2026   3.300 20,8477 AQEU

 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12.März 2026 bis einschließlich 3. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 6.426.632 Stück.

Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Zalando SE
Der Vorstand

 


07.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet: https://corporate.zalando.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2304112  07.04.2026 CET/CEST

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