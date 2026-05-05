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05.05.2026 10:01:13

EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm
Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

05.05.2026 / 10:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF – 8. ZWISCHENMELDUNG

BERLIN, 5. Mai 2026 // Vom 27. April 2026 bis einschließlich 1. Mai 2026 wurden insgesamt 2.244.354 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 12. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Datum   Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumen-gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz (MIC)
27/04/2026   327.009 22,0566 XETA
27/04/2026   197.244 22,0521 CEUX
27/04/2026   28.454 22,1257 TQEX
27/04/2026   8.404 21,9024 AQEU
28/04/2026   321.025 21,5030 XETA
28/04/2026   191.338 21,5814 CEUX
28/04/2026   27.829 21,6140 TQEX
28/04/2026   36.326 21,2087 AQEU
29/04/2026   314.686 21,2572 XETA
29/04/2026   188.472 21,2268 CEUX
29/04/2026   27.721 21,2898 TQEX
29/04/2026   23.196 21,1347 AQEU
30/04/2026   309.426 20,9787 XETA
30/04/2026   184.858 20,9645 CEUX
30/04/2026   27.673 20,9674 TQEX
30/04/2026   30.693 21,1198 AQEU

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12. März 2026 bis einschließlich 1. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 10.765.962 Stück.Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Zalando SE
Der Vorstand

05.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet: https://corporate.zalando.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2321216  05.05.2026 CET/CEST

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