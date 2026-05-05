EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm

Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



05.05.2026 / 10:01 CET/CEST

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BERLIN, 5. Mai 2026 // Vom 27. April 2026 bis einschließlich 1. Mai 2026 wurden insgesamt 2.244.354



Dabei wurden Aktien wie folgt erworben: Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumen-gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz (MIC) 27/04/2026 327.009 22,0566 XETA 27/04/2026 197.244 22,0521 CEUX 27/04/2026 28.454 22,1257 TQEX 27/04/2026 8.404 21,9024 AQEU 28/04/2026 321.025 21,5030 XETA 28/04/2026 191.338 21,5814 CEUX 28/04/2026 27.829 21,6140 TQEX 28/04/2026 36.326 21,2087 AQEU 29/04/2026 314.686 21,2572 XETA 29/04/2026 188.472 21,2268 CEUX 29/04/2026 27.721 21,2898 TQEX 29/04/2026 23.196 21,1347 AQEU 30/04/2026 309.426 20,9787 XETA 30/04/2026 184.858 20,9645 CEUX 30/04/2026 27.673 20,9674 TQEX 30/04/2026 30.693 21,1198 AQEU

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.



Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12. März 2026 bis einschließlich 1. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 10.765.962 Stück.Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.



Zalando SE

Der Vorstand BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF – 8. ZWISCHENMELDUNGBERLIN, 5. Mai 2026 // Vom 27. April 2026 bis einschließlich 1. Mai 2026 wurden insgesamt 2.244.354 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 12. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. März 2026 mitgeteilt wurde.Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12. März 2026 bis einschließlich 1. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 10.765.962 Stück.Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.Zalando SEDer Vorstand

05.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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