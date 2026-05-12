EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm

Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



12.05.2026 / 09:37 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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BERLIN, 12. Mai 2026 // Vom 4. Mai 2026 bis einschließlich 11. Mai 2026 wurden insgesamt 3.226.546



Dabei wurden Aktien wie folgt erworben: Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumen-gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz (MIC) 04/05/2026 312.625 21,1596 XETA 04/05/2026 179.515 21,1303 CEUX 04/05/2026 26.827 21,2077 TQEX 04/05/2026 26.767 20,9081 AQEU 05/05/2026 315.972 21,1102 XETA 05/05/2026 183.876 21,0902 CEUX 05/05/2026 27.428 21,1567 TQEX 05/05/2026 37.694 21,0507 AQEU 06/05/2026 320.865 20,5431 XETA 06/05/2026 192.107 20,5700 CEUX 06/05/2026 28.142 20,7087 TQEX 06/05/2026 37.994 20,6907 AQEU 07/05/2026 361.807 20,3003 XETA 07/05/2026 212.434 20,3302 CEUX 07/05/2026 31.575 20,2797 TQEX 07/05/2026 41.726 20,4549 AQEU 08/05/2026 380.324 20,1871 XETA 08/05/2026 215.329 20,2782 CEUX 08/05/2026 30.675 20,3186 TQEX 08/05/2026 33.344 19,9605 AQEU 11/05/2026 124.638 20,0522 XETA 11/05/2026 79.299 20,0099 CEUX 11/05/2026 24.009 19,9699 TQEX 11/05/2026 1.574 20,1746 AQEU

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.



Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12. März 2026 bis einschließlich 11. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 13.992.508 Stück.



Damit wurde das Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu 300 Millionen Euro, jedoch nicht mehr als 20 Millionen Aktien, erfolgreich abgeschlossen.



Die Aktienrückkäufe wurden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.



Zalando SE

Der Vorstand BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF – 9. ZWISCHENMELDUNG UND ABSCHLUSSMELDUNGBERLIN, 12. Mai 2026 // Vom 4. Mai 2026 bis einschließlich 11. Mai 2026 wurden insgesamt 3.226.546 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 12. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. März 2026 mitgeteilt wurde.Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12. März 2026 bis einschließlich 11. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 13.992.508 Stück.Damit wurde das Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu 300 Millionen Euro, jedoch nicht mehr als 20 Millionen Aktien, erfolgreich abgeschlossen.Die Aktienrückkäufe wurden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.Zalando SEDer Vorstand

12.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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