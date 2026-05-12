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Zalando Aktie

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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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12.05.2026 09:37:03

EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm
Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

12.05.2026 / 09:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF – 9. ZWISCHENMELDUNG UND ABSCHLUSSMELDUNG

BERLIN, 12. Mai 2026 // Vom 4. Mai 2026 bis einschließlich 11. Mai 2026 wurden insgesamt 3.226.546 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 12. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Datum   Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumen-gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz (MIC)
04/05/2026   312.625 21,1596 XETA
04/05/2026   179.515 21,1303 CEUX
04/05/2026   26.827 21,2077 TQEX
04/05/2026   26.767 20,9081 AQEU
05/05/2026   315.972 21,1102 XETA
05/05/2026   183.876 21,0902 CEUX
05/05/2026   27.428 21,1567 TQEX
05/05/2026   37.694 21,0507 AQEU
06/05/2026   320.865 20,5431 XETA
06/05/2026   192.107 20,5700 CEUX
06/05/2026   28.142 20,7087 TQEX
06/05/2026   37.994 20,6907 AQEU
07/05/2026   361.807 20,3003 XETA
07/05/2026   212.434 20,3302 CEUX
07/05/2026   31.575 20,2797 TQEX
07/05/2026   41.726 20,4549 AQEU
08/05/2026   380.324 20,1871 XETA
08/05/2026   215.329 20,2782 CEUX
08/05/2026   30.675 20,3186 TQEX
08/05/2026   33.344 19,9605 AQEU
11/05/2026   124.638 20,0522 XETA
11/05/2026   79.299 20,0099 CEUX
11/05/2026   24.009 19,9699 TQEX
11/05/2026   1.574 20,1746 AQEU

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12. März 2026 bis einschließlich 11. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 13.992.508 Stück.

Damit wurde das Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu 300 Millionen Euro, jedoch nicht mehr als 20 Millionen Aktien, erfolgreich abgeschlossen.

Die Aktienrückkäufe wurden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Zalando SE
Der Vorstand

12.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet: https://corporate.zalando.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2325462  12.05.2026 CET/CEST

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