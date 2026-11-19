1&1 Aktie
WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503
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19.11.2026 19:46:33
EQS-DD: 1&1 AG: Herr Alessandro Nava, Allocation of 86,954 shares in connection with the exercise of stock appreciation rights (SARs).
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
19.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|1&1 AG
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Germany
|Internet:
|www.1und1.AG
|LEI Code:
|5299003VKVDCUPSS5X23
|End of News
|EQS News Service
|
108196 19.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu 1&1 AG
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12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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09:29
|Verluste in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
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19.11.26
|EQS-DD: 1&1 AG: Herr Alessandro Nava, Allocation of 86,954 shares in connection with the exercise of stock appreciation rights (SARs). (EQS Group)
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19.11.26
|EQS-DD: 1&1 AG: Herr Alessandro Nava, Zuteilung von 86.954 Aktien im Rahmen der Ausübung von Stock Appreciation Rights (SAR). (EQS Group)
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19.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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19.11.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX im Minus (finanzen.at)
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19.11.26
|EQS-News: Heutige Entscheidung der Bundesnetzagentur: 1&1 wendet sich an EU-Kommission (EQS Group)
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19.11.26
|EQS-News: Today’s decision by the Federal Network Agency: 1&1 turns to the European Commission (EQS Group)
Analysen zu 1&1 AG
|11.11.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|28.04.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|26.03.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|14.02.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|23.01.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|1&1 Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
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