1&1 Aktie
WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503
|
17.08.2026 17:58:32
EQS-DD: 1&1 AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR
Per Fax an BaFin (+49(0)228/4108-62963) und den Emittenten
17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|1&1 AG
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Internet:
|www.1und1.AG
|LEI Code:
|5299003VKVDCUPSS5X23
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106674 17.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu 1&1 AG
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17:58
|EQS-DD: 1&1 AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen (EQS Group)
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