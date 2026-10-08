1&1 Aktie

1&1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.10.2026 17:40:38

EQS-DD: 1&1 AG: United Internet AG, Acquisition of 35,352,929 new shares as part of a capital increase in return for a contribution in kind by 1&1 AG at a notional issue price of EUR 24.05 per ...




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

08.10.2026 / 17:40 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: United Internet AG

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title: Herr
First name: Ralph
Last name(s): Dommermuth
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
1&1 AG

b) LEI
5299003VKVDCUPSS5X23 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0005545503

b) Nature of the transaction
Acquisition of 35,352,929 new shares as part of a capital increase in return for a contribution in kind by 1&1 AG at a notional issue price of EUR 24.05 per new share, through the contribution to 1&1 AG of a loan claim held by United Internet AG against 1&1 Versatel GmbH, an indirect subsidiary of 1&1 AG

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
24.05 EUR 850,237,942.45 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
24.05 EUR 850,237,942.45 EUR

e) Date of the transaction
05/10/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


08.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: 1&1 AG
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Germany
Internet: www.1und1.AG
LEI Code: 5299003VKVDCUPSS5X23



 
End of News EQS News Service




107392  08.10.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu 1&1 AG

mehr Nachrichten

Analysen zu 1&1 AG

mehr Analysen
07.10.26 1&1 Buy Deutsche Bank AG
01.10.26 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 1&1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 1&1 Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 1&1 Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 22,95 -0,22% 1&1 AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:27 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen