1&1 Aktie
WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503
|
08.10.2026 17:40:38
EQS-DD: 1&1 AG: United Internet AG, Acquisition of 35,352,929 new shares as part of a capital increase in return for a contribution in kind by 1&1 AG at a notional issue price of EUR 24.05 per ...
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
08.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|1&1 AG
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Germany
|Internet:
|www.1und1.AG
|LEI Code:
|5299003VKVDCUPSS5X23
|End of News
|EQS News Service
|
107392 08.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu 1&1 AG
Analysen zu 1&1 AG
|07.10.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
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|Deutsche Bank AG
|13.07.26
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|UBS AG
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|23.09.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
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|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
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|11.11.25
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|28.04.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|26.03.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|14.02.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|23.01.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|1&1 Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
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