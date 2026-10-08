EQS-DD: 1&1 AG: United Internet AG, Acquisition of 35,352,929 new shares as part of a capital increase in return for a contribution in kind by 1&1 AG at a notional issue price of EUR 24.05 per ...



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



08.10.2026 / 17:40 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: United Internet AG

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: Herr First name: Ralph Last name(s): Dommermuth Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

1&1 AG

b) LEI

5299003VKVDCUPSS5X23

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0005545503

b) Nature of the transaction

Acquisition of 35,352,929 new shares as part of a capital increase in return for a contribution in kind by 1&1 AG at a notional issue price of EUR 24.05 per new share, through the contribution to 1&1 AG of a loan claim held by United Internet AG against 1&1 Versatel GmbH, an indirect subsidiary of 1&1 AG

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 24.05 EUR 850,237,942.45 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 24.05 EUR 850,237,942.45 EUR

e) Date of the transaction

05/10/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Outside a trading venue

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

08.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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