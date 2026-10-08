EQS-DD: 1&1 AG: United Internet AG, Erwerb von 35.352.929 neuen Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage der 1&1 AG zum rechnerischen Ausgabepreis von EUR 24,05 je neuer Aktie ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.10.2026 / 17:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: United Internet AG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Herr Vorname: Ralph Nachname(n): Dommermuth Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

1&1 AG

b) LEI

5299003VKVDCUPSS5X23

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005545503

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 35.352.929 neuen Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage der 1&1 AG zum rechnerischen Ausgabepreis von EUR 24,05 je neuer Aktie durch Einbringung einer Darlehensforderung der United Internet AG gegen die mittelbare 1&1 Tochter 1&1 Versatel GmbH in die 1&1 AG

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 24,05 EUR 850.237.942,45 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 24,05 EUR 850.237.942,45 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

08.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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