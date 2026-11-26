

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.11.2026 / 19:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: TEKOMAG Gesellschaft für Beteiligungen an Telekommunikationsunternehmen mbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Malte Nachname(n): von der Ropp Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

123fahrschule SE

b) LEI

894500K921GZTYDA4U88

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2P4HL9

b) Art des Geschäfts

Zeichnung von 452.488 neuen Aktien im Rahmen einer Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2,21 EUR 999.998,48 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2,2100 EUR 999.998,4800 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

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