2G Energy Aktie
WKN DE: A0HL8N / ISIN: DE000A0HL8N9
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30.09.2026 08:51:37
EQS-DD: 2G Energy AG: Friedrich Pehle, Acquisition of shares via a joint account held by Friedrich Pehle and Daniela Lohmann-Pehle
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
30.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|2G Energy AG
|Benzstr. 3
|48619 Heek
|Germany
|Internet:
|www.2-g.de
|LEI Code:
|529900GC2NUJ6F0TSK26
|End of News
|EQS News Service
|
107294 30.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu 2G Energy AG
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30.09.26
|EQS-DD: 2G Energy AG: Friedrich Pehle, Acquisition of shares via a joint account held by Friedrich Pehle and Daniela Lohmann-Pehle (EQS Group)
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30.09.26
|EQS-DD: 2G Energy AG: Friedrich Pehle, Aktienkauf über das Gemeinschaftsdepot von Herrn Friedrich Pehle und Frau Daniela Lohmann-Pehle (EQS Group)
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29.09.26
|EQS-DD: 2G Energy AG: Pablo Hofelich, buy (EQS Group)
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29.09.26
|EQS-DD: 2G Energy AG: Pablo Hofelich, Kauf (EQS Group)
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29.09.26
|EQS-News: 2G Energy AG again secures orders exceeding EUR 400 million in the third quarter (EQS Group)
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29.09.26
|EQS-News: 2G Energy AG gewinnt im dritten Quartal erneut Aufträge oberhalb von 400 Mio. Euro (EQS Group)
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23.09.26
|EQS-News: 2G Energy erhält Auftrag über 275 MW von Energy Vault Holding Inc., USA (EQS Group)
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23.09.26
|EQS-News: 2G Energy Receives 275 MW Order from Energy Vault Holding Inc., USA (EQS Group)
Analysen zu 2G Energy AG
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Aktien in diesem Artikel
|2G Energy AG
|60,80
|0,08%
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