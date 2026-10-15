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WKN DE: A0HL8N / ISIN: DE000A0HL8N9

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15.10.2026 11:39:35

EQS-DD: 2G Energy AG: Friedrich Pehle, Aktienkauf über das Gemeinschaftsdepot von Herrn Friedrich Pehle und Frau Daniela Lohmann-Pehle




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.10.2026 / 11:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Friedrich
Nachname(n): Pehle

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
2G Energy AG

b) LEI
529900GC2NUJ6F0TSK26 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0HL8N9

b) Art des Geschäfts
Aktienkauf über das Gemeinschaftsdepot von Herrn Friedrich Pehle und Frau Daniela Lohmann-Pehle

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
56,00 EUR 5.600,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
56,00 EUR 5.600,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
13.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


15.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: 2G Energy AG
Benzstr. 3
48619 Heek
Deutschland
Internet: www.2-g.de
LEI Code: 529900GC2NUJ6F0TSK26



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107544  15.10.2026 CET/CEST





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