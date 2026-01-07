aap Implantate Aktie

aap Implantate Aktie

WKN DE: A3H210 / ISIN: DE000A3H2101

07.01.2026 11:56:12

EQS-DD: aap Implantate AG: Merval AG, Zeichnung von Aktien im Rahmen der Privatplatzierung im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung mit Ausschluss des Bezugsrechts




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.01.2026 / 11:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Merval AG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr. med.
Vorname: Nathalie
Nachname(n): Krebs
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
aap Implantate AG

b) LEI
39120001TRQTQ01LPP57 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
ISIN: DE000A3H2101

b) Art des Geschäfts
Zeichnung von Aktien im Rahmen der Privatplatzierung im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung mit Ausschluss des Bezugsrechts

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,34 EUR 150.080,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,34 EUR 150.080,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
05.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


07.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: aap Implantate AG
Lorenzweg 5
12099 Berlin
Deutschland
Internet: www.aap.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102778  07.01.2026 CET/CEST





