ABO Energy Aktie
WKN DE: 576002 / ISIN: DE0005760029
|
16.11.2026 15:21:40
EQS-DD: ABO Energy GmbH & Co. KGaA: Petra Block-Bockholt, sell
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Amendment
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
16.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|ABO Energy GmbH & Co. KGaA
|Unter den Eichen 7
|65195 Wiesbaden
|Germany
|Internet:
|https://www.aboenergy.com/
|LEI Code:
|529900BCUIZZOY4FXQ88
|End of News
|EQS News Service
|
108022 16.11.2026 CET/CEST
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