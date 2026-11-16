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WKN DE: 576002 / ISIN: DE0005760029

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16.11.2026 15:21:40

EQS-DD: ABO Energy GmbH & Co. KGaA: Petra Block-Bockholt, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.11.2026 / 15:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Petra
Nachname(n): Block-Bockholt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Matthias
Nachname(n): Bockholt
Position: Gesellschafter der Komplementärin der ABO Energy GmbH & Co. KGaA

b) Berichtigung
Es handelt sich um einen Verkauf, nicht um einen Kauf

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ABO Energy GmbH & Co. KGaA

b) LEI
529900BCUIZZOY4FXQ88 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005760029

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,2605 EUR 117,225 EUR
0,3505 EUR 1.752,5 EUR
0,37 EUR 370 EUR
0,3055 EUR 1.191,45 EUR
0,3605 EUR 1.081,5 EUR
0,3314 EUR 331,4 EUR
0,3055 EUR 916,5 EUR
0,3505 EUR 175,25 EUR
0,3505 EUR 1.752,5 EUR
0,3505 EUR 1.051,5 EUR
0,3005 EUR 1.171,95 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,3332 EUR 9.911,7750 EUR

e) Datum des Geschäfts
16.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: XGAT


16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: ABO Energy GmbH & Co. KGaA
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Deutschland
Internet: https://www.aboenergy.com/
LEI Code: 529900BCUIZZOY4FXQ88



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




108022  16.11.2026 CET/CEST





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