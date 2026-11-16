EQS-DD: ABO Energy GmbH & Co. KGaA: Petra Block-Bockholt, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.11.2026 / 15:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Petra Nachname(n): Block-Bockholt

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Matthias Nachname(n): Bockholt Position: Gesellschafter der Komplementärin der ABO Energy GmbH & Co. KGaA

b) Berichtigung

Es handelt sich um einen Verkauf, nicht um einen Kauf

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

ABO Energy GmbH & Co. KGaA

b) LEI

529900BCUIZZOY4FXQ88

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005760029

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,2605 EUR 117,225 EUR 0,3505 EUR 1.752,5 EUR 0,37 EUR 370 EUR 0,3055 EUR 1.191,45 EUR 0,3605 EUR 1.081,5 EUR 0,3314 EUR 331,4 EUR 0,3055 EUR 916,5 EUR 0,3505 EUR 175,25 EUR 0,3505 EUR 1.752,5 EUR 0,3505 EUR 1.051,5 EUR 0,3005 EUR 1.171,95 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,3332 EUR 9.911,7750 EUR

e) Datum des Geschäfts

16.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: XGAT

a) Namea) Position / Statusb) Berichtigunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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