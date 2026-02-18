adesso Aktie
WKN DE: A0Z23Q / ISIN: DE000A0Z23Q5
|
18.02.2026 10:25:05
EQS-DD: adesso SE: Setanta GmbH, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
18.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|adesso SE
|Adessoplatz 1
|44269 Dortmund
|Deutschland
|Internet:
|www.adesso-group.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103308 18.02.2026 CET/CEST
Nachrichten zu adesso SE
|
18.02.26
|EQS-DD: adesso SE: Setanta GmbH, buy (EQS Group)
|
18.02.26
|EQS-DD: adesso SE: Setanta GmbH, Kauf (EQS Group)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: SDAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
16.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
16.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
16.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
16.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu adesso SE
|13.01.26
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|adesso Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|adesso Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|adesso Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|adesso Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adesso SE
|62,90
|-0,47%
