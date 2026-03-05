adidas Aktie

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

05.03.2026 12:09:10

EQS-DD: adidas AG: Bjørn Gulden, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

05.03.2026 / 12:07 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Bjørn
Last name(s): Gulden

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
adidas AG

b) LEI
549300JSX0Z4CW0V5023 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A1EWWW0

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
140.3500 EUR 38,596.25 EUR
140.4000 EUR 32,713.20 EUR
140.4500 EUR 41,292.30 EUR
140.5000 EUR 40,745.00 EUR
140.5500 EUR 60,155.40 EUR
140.6000 EUR 35,009.40 EUR
140.6500 EUR 38,538.10 EUR
140.7000 EUR 71,475.60 EUR
140.7500 EUR 60,522.50 EUR
140.8000 EUR 81,664.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
140.5750 EUR 500,711.75 EUR

e) Date of the transaction
05/03/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


05.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Germany
Internet: www.adidas-group.com



 
End of News EQS News Service




103510  05.03.2026 CET/CEST





