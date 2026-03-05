EQS-DD: adidas AG: Bjørn Gulden, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



05.03.2026 / 12:07 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Bjørn Nachname(n): Gulden

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

adidas AG

b) LEI

549300JSX0Z4CW0V5023

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1EWWW0

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 140,3500 EUR 38.596,25 EUR 140,4000 EUR 32.713,20 EUR 140,4500 EUR 41.292,30 EUR 140,5000 EUR 40.745,00 EUR 140,5500 EUR 60.155,40 EUR 140,6000 EUR 35.009,40 EUR 140,6500 EUR 38.538,10 EUR 140,7000 EUR 71.475,60 EUR 140,7500 EUR 60.522,50 EUR 140,8000 EUR 81.664,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 140,5750 EUR 500.711,75 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

