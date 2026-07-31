EQS-DD: adidas AG: Bjørn Gulden, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



31.07.2026 / 09:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Bjørn Nachname(n): Gulden

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

adidas AG

b) LEI

549300JSX0Z4CW0V5023

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1EWWW0

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 158,70 EUR 33.961,80 EUR 158,75 EUR 46.831,25 EUR 158,80 EUR 62.090,80 EUR 158,85 EUR 48.290,40 EUR 158,90 EUR 46.081,00 EUR 158,95 EUR 42.757,55 EUR 159,00 EUR 88.722,00 EUR 159,05 EUR 76.025,90 EUR 159,10 EUR 34.365,60 EUR 159,15 EUR 29.442,75 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 158,93 EUR 508.569,05 EUR

e) Datum des Geschäfts

31.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

31.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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