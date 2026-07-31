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31.07.2026 10:00:50

EQS-DD: adidas AG: Bjørn Gulden, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

31.07.2026 / 09:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Bjørn
Nachname(n): Gulden

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
adidas AG

b) LEI
549300JSX0Z4CW0V5023 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A1EWWW0

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
158,70 EUR 33.961,80 EUR
158,75 EUR 46.831,25 EUR
158,80 EUR 62.090,80 EUR
158,85 EUR 48.290,40 EUR
158,90 EUR 46.081,00 EUR
158,95 EUR 42.757,55 EUR
159,00 EUR 88.722,00 EUR
159,05 EUR 76.025,90 EUR
159,10 EUR 34.365,60 EUR
159,15 EUR 29.442,75 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
158,93 EUR 508.569,05 EUR

e) Datum des Geschäfts
31.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


31.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.adidas-group.com
LEI Code: 549300JSX0Z4CW0V5023



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106228  31.07.2026 CET/CEST





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