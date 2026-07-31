adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
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31.07.2026 10:00:50
EQS-DD: adidas AG: Bjørn Gulden, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
31.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|adidas AG
|Adi-Dassler-Straße 1
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Internet:
|www.adidas-group.com
|LEI Code:
|549300JSX0Z4CW0V5023
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106228 31.07.2026 CET/CEST
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