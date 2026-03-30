EQS-DD: adidas AG: Nassef Sawiris, Änderungen der Treuhandurkunde des NNS Jersey Trust, durch die Nassef Sawiris die Kontrolle über den NNS Jersey Trust erlangte. Folglich sind die Stimmrechte, ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.03.2026 / 17:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Nassef Nachname(n): Sawiris

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

adidas AG

b) LEI

549300JSX0Z4CW0V5023

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie Beschreibung: Aktien. An Aktien gebundene Finanzinstrumente. ISIN: DE000A1EWWW0

b) Art des Geschäfts

Änderungen der Treuhandurkunde des NNS Jersey Trust, durch die Nassef Sawiris die Kontrolle über den NNS Jersey Trust erlangte. Folglich sind die Stimmrechte, die der Elian Corporate Trustee (Cayman) Limited als Treuhänder des NNS Jersey Trust zuzurechnen sind, auch Nassef Sawiris zuzurechnen.



3,34 % der Stimmrechte, die den von der NNS Holding (Cyprus) Limited gehaltenen Aktien zuzurechnen sind, und 0,86 % der Stimmrechte durch von der NNS Investments (Cyprus) Limited gehaltene Instrumente. Insgesamt 4,20 %. Gemäß § 41 WpHG sind Nassef Sawiris insgesamt 7.561.901 Stimmrechte zuzurechnen.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,00 EUR 0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,00 EUR 0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.03.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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