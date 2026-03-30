Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.03.2026 17:46:31

EQS-DD: adidas AG: Nassef Sawiris, Änderungen der Treuhandurkunde des NNS Jersey Trust, durch die Nassef Sawiris die Kontrolle über den NNS Jersey Trust erlangte. Folglich sind die Stimmrechte, ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.03.2026 / 17:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Nassef
Nachname(n): Sawiris

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
adidas AG

b) LEI
549300JSX0Z4CW0V5023 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
Beschreibung: Aktien. An Aktien gebundene Finanzinstrumente. ISIN: DE000A1EWWW0

b) Art des Geschäfts
Änderungen der Treuhandurkunde des NNS Jersey Trust, durch die Nassef Sawiris die Kontrolle über den NNS Jersey Trust erlangte. Folglich sind die Stimmrechte, die der Elian Corporate Trustee (Cayman) Limited als Treuhänder des NNS Jersey Trust zuzurechnen sind, auch Nassef Sawiris zuzurechnen.

3,34 % der Stimmrechte, die den von der NNS Holding (Cyprus) Limited gehaltenen Aktien zuzurechnen sind, und 0,86 % der Stimmrechte durch von der NNS Investments (Cyprus) Limited gehaltene Instrumente. Insgesamt 4,20 %. Gemäß § 41 WpHG sind Nassef Sawiris insgesamt 7.561.901 Stimmrechte zuzurechnen.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
25.03.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.adidas-group.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104046  30.03.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu adidas

mehr Nachrichten