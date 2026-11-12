adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
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12.11.2026 17:45:35
EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Barausgleich bei Ablauf von Short-Put-Optionen; Status: ausgelaufen; Fälligkeit: 09.11.2026; Anzahl: 87.000; Ausübungspreis: 184,40; Preis 6,8089
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a) Name
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a) Name
b) LEI
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a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
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d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|adidas AG
|Adi-Dassler-Straße 1
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Internet:
|www.adidas-group.com
|LEI Code:
|549300JSX0Z4CW0V5023
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107910 12.11.2026 CET/CEST
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|EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Cash Expiry of Short Puts; Direction: Expired; Expiry: 09-Nov-26; Quantity: 87,000; Strike: 184.40; Price: 6.8089 (EQS Group)
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12.11.26
|EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Barausgleich bei Ablauf von Short-Put-Optionen; Status: ausgelaufen; Fälligkeit: 09.11.2026; Anzahl: 87.000; Ausübungspreis: 184,40; Preis 6,8089 (EQS Group)
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