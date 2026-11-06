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WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

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06.11.2026 18:15:32

EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Cash Expiry of Short Puts; Direction: Expired; Expiry 03-Nov-26; Quantity: 87,000; Strike: 169.97; Price: 1.87




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

06.11.2026 / 18:15 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: NNS Investments (Cyprus) Limited

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Nassef
Last name(s): Sawiris
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
adidas AG

b) LEI
549300JSX0Z4CW0V5023 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Derivative
Description: Derivative instruments linked to shares with ISIN: DE000A1EWWW0

b) Nature of the transaction
Cash Expiry of Short Puts; Direction: Expired; Expiry 03-Nov-26; Quantity: 87,000; Strike: 169.97; Price: 1.87

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
1.87 EUR 162,690.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
1.87 EUR 162,690.00 EUR

e) Date of the transaction
03/11/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


06.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Germany
Internet: www.adidas-group.com
LEI Code: 549300JSX0Z4CW0V5023



 
End of News EQS News Service




107796  06.11.2026 CET/CEST





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