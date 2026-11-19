

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



19.11.2026 / 17:50 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: NNS Investments (Cyprus) Limited

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: First name: Nassef Last name(s): Sawiris Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

adidas AG

b) LEI

549300JSX0Z4CW0V5023

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Derivative Description: Derivative instruments linked to shares ISIN: DE000A1EWWW0

b) Nature of the transaction

Cash Expiry of Short Puts; Direction: Expired; Expiry 17-Nov-26; Quantity: 87,000; Strike: 174.52; Price: 0.3174

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 0.3174 EUR 27,613.80 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 0.3174 EUR 27,613.80 EUR

e) Date of the transaction

17/11/2026; UTC+1

f) Place of the transaction

Outside a trading venue

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

19.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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