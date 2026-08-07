EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Fälligkeit von 50.000 Kaufoptionen (Long Calls) mit einem Barausgleich in Höhe von insgesamt EUR 113.500



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



07.08.2026 / 17:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: NNS Investments (Cyprus) Limited

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Nassef Nachname(n): Sawiris Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

adidas AG

b) LEI

549300JSX0Z4CW0V5023

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Derivat Beschreibung: Aktiengebundene Derivate zu ISIN DE000A1EWWW0

b) Art des Geschäfts

Fälligkeit von 50.000 Kaufoptionen (Long Calls) mit einem Barausgleich in Höhe von insgesamt EUR 113.500

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2,27 EUR 113.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2,27 EUR 113.500,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

07.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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