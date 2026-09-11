EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Schließung bestehender Long-Call-Positionen und Eröffnung neuer Call-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Eröffnung neuer ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



11.09.2026 / 17:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: NNS Investments (Cyprus) Limited

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Nassef Nachname(n): Sawiris Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

adidas AG

b) LEI

549300JSX0Z4CW0V5023

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Derivat Beschreibung: Aktiengebundene Derivate ISIN: DE000A1EWWW0

b) Art des Geschäfts

Schließung bestehender Long-Call-Positionen und Eröffnung neuer Call-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Eröffnung neuer Call-Positionen siehe separate Meldung).



Schließung: (1) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 0,48; Strike: 156,09, Fälligkeit: 17.09.2026, (2) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 0,27; Strike: 163,74, Fälligkeit: 23.09.2026, (3) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 3,59; Strike: 161,97, Fälligkeit: 05.11.2026, (4) Einheiten: 80.000, Preis je Einheit: 5,95; Strike: 155,64, Fälligkeit: 09.11.2026, (5) Einheiten: 80.000, Preis je Einheit: 6,12; Strike: 155,64, Fälligkeit: 11.11.2026, (6) Einheiten: 87.000, Preis je Einheit: 4,85; Strike: 159,76, Fälligkeit: 12.11.2026, (7) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 3,73; Strike: 164,79, Fälligkeit: 17.11.2026, (8) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 4,61; Strike: 161,72, Fälligkeit: 18.11.2026, (9) Einheiten: 80.000, Preis je Einheit: 6,61; Strike: 155,64, Fälligkeit: 19.11.2026, (10) Einheiten: 50.367, Preis je Einheit: 6,78; Strike: 155,64, Fälligkeit: 23.11.2026, (11) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 3,48; Strike: 167,73, Fälligkeit: 24.11.2026, (12) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 4,95; Strike: 161,97, Fälligkeit: 25.11.2026, (13) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 4,62; Strike: 164,79, Fälligkeit: 03.12.2026, (14) Einheiten: 87.000, Preis je Einheit: 3,96; Strike: 168,02, Fälligkeit: 08.12.2026, (15) Einheiten: 87.000, Preis je Einheit: 4,48; Strike: 166,67, Fälligkeit: 10.12.2026, (16) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 6,10; Strike: 160,97, Fälligkeit: 11.12.2026, (17) Einheiten: 87.000, Preis je Einheit: 4,77; Strike: 165,59, Fälligkeit: 14.12.2026, (18) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 6,22; Strike: 160,97, Fälligkeit: 15.12.2026.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,48 EUR 48.000,00 EUR 0,27 EUR 27.000,00 EUR 3,59 EUR 359.000,00 EUR 5,95 EUR 476.000,00 EUR 6,12 EUR 489.600,00 EUR 4,85 EUR 421.950,00 EUR 3,73 EUR 373.000,00 EUR 4,61 EUR 461.000,00 EUR 6,61 EUR 528.800,00 EUR 6,78 EUR 341.488,26 EUR 3,48 EUR 348.000,00 EUR 4,95 EUR 495.000,00 EUR 4,62 EUR 462.000,00 EUR 3,96 EUR 344.520,00 EUR 4,48 EUR 389.760,00 EUR 6,10 EUR 610.000,00 EUR 4,77 EUR 414.990,00 EUR 6,22 EUR 622.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4,40 EUR 7.212.108,26 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

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