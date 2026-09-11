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11.09.2026 17:50:44

EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Schließung bestehender Long-Call-Positionen und Eröffnung neuer Call-Positionen mit längerer Laufzeit (roll) (Eröffnung neuer ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.09.2026 / 17:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: NNS Investments (Cyprus) Limited

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Nassef
Nachname(n): Sawiris
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
adidas AG

b) LEI
549300JSX0Z4CW0V5023 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Derivat
Beschreibung: Aktiengebundene Derivate; ISIN: DE000A1EWWW0

b) Art des Geschäfts
Schließung bestehender Long-Call-Positionen und Eröffnung neuer Call-Positionen mit längerer Laufzeit (roll) (Eröffnung neuer Long-Call-Positionen siehe separate Meldung).

Schließung: (1) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 5,20; Strike: 153,08, Fälligkeit: 03.11.2026, (2) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 0,05; Strike: 156,00, Fälligkeit: 14.09.2026, (3) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 6,50; Strike: 157,58, Fälligkeit: 07.12.2026, (4) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 6,61; Strike: 157,58, Fälligkeit: 09.12.2026, (5) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 4,20; Strike: 159,80, Fälligkeit: 16.11.2026, (6) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 0,20; Strike: 164,30, Fälligkeit: 21.09.2026, (7) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 2,90; Strike: 164,69, Fälligkeit: 10.11.2026, (8) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 2,60; Strike: 165,20, Fälligkeit: 06.11.2026, (9) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 2,90; Strike: 167,32, Fälligkeit: 13.11.2026, (10) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 2,60; Strike: 168,31, Fälligkeit: 20.11.2026, (11) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 1,90; Strike: 168,63, Fälligkeit: 04.11.2026, (12) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 3,40; Strike: 168,71, Fälligkeit: 04.12.2026, (13) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 3,20; Strike: 169,23, Fälligkeit: 02.12.2026, (14) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 2,50; Strike: 172,75, Fälligkeit: 30.11.2026.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
5,20 EUR 520.000,00 EUR
0,05 EUR 5.000,00 EUR
6,50 EUR 650.000,00 EUR
6,61 EUR 661.000,00 EUR
4,20 EUR 420.000,00 EUR
0,20 EUR 20.000,00 EUR
2,90 EUR 290.000,00 EUR
2,60 EUR 260.000,00 EUR
2,90 EUR 290.000,00 EUR
2,60 EUR 260.000,00 EUR
1,90 EUR 190.000,00 EUR
3,40 EUR 340.000,00 EUR
3,20 EUR 320.000,00 EUR
2,50 EUR 250.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
3,20 EUR 4.476.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
09.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


11.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.adidas-group.com
LEI Code: 549300JSX0Z4CW0V5023



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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