EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Schließung bestehender Long-Call-Positionen und Eröffnung neuer Call-Positionen mit längerer Laufzeit (roll) (Schließung bestehender ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



11.09.2026 / 17:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: NNS Investments (Cyprus) Limited

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Nassef Nachname(n): Sawiris Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

adidas AG

b) LEI

549300JSX0Z4CW0V5023

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Derivat Beschreibung: Aktiengebundene Derivate; ISIN: DE000A1EWWW0

b) Art des Geschäfts

Schließung bestehender Long-Call-Positionen und Eröffnung neuer Call-Positionen mit längerer Laufzeit (roll) (Schließung bestehender Long-Call-Positionen siehe separate Meldung). Eröffnung: (1) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 15,47; Strike: 153,08, Fälligkeit: 14.06.2027, (2) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 14,38; Strike: 156,00, Fälligkeit: 05.05.2027, (3) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 17,37; Strike: 157,58, Fälligkeit: 02.09.2027, (4) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 11,84; Strike: 157,58, Fälligkeit: 10.03.2027, (5) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 10,87; Strike: 159,80, Fälligkeit: 16.03.2027, (6) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 14,05; Strike: 164,30, Fälligkeit: 11.08.2027, (7) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 11,27; Strike: 164,69, Fälligkeit: 04.06.2027, (8) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 11,03; Strike: 165,20, Fälligkeit: 02.06.2027, (9) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 9,21; Strike: 167,32, Fälligkeit: 24.03.2027, (10) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 11,12; Strike: 168,31, Fälligkeit: 24.06.2027, (11) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 9,71; Strike: 168,63, Fälligkeit: 21.05.2027, (12) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 10,33; Strike: 168,71, Fälligkeit: 10.06.2027, (13) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 9,84; Strike: 169,23, Fälligkeit: 31.05.2027, (14) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 8,20; Strike: 172,75, Fälligkeit: 07.05.2027.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 15,47 EUR 1.547.000,00 EUR 14,38 EUR 1.438.000,00 EUR 17,37 EUR 1.737.000,00 EUR 11,84 EUR 1.184.000,00 EUR 10,87 EUR 1.087.000,00 EUR 14,05 EUR 1.405.000,00 EUR 11,27 EUR 1.127.000,00 EUR 11,03 EUR 1.103.000,00 EUR 9,21 EUR 921.000,00 EUR 11,12 EUR 1.112.000,00 EUR 9,71 EUR 971.000,00 EUR 10,33 EUR 1.033.000,00 EUR 9,84 EUR 984.000,00 EUR 8,20 EUR 820.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 11,76 EUR 16.469.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

11.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News



