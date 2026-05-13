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13.05.2026 11:30:40

EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Schließung bestehender Short-Put-Positionen und Eröffnung neuer Short-Put-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Eröffnung siehe ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.05.2026 / 11:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: NNS Investments (Cyprus) Limited

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Nassef
Nachname(n): Sawiris
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
adidas AG

b) LEI
549300JSX0Z4CW0V5023 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Derivat
Beschreibung: Aktiengebundene Derivate ISIN: DE000A1EWWW0

b) Art des Geschäfts
Schließung bestehender Short-Put-Positionen und Eröffnung neuer Short-Put-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Eröffnung siehe separate Meldung);

Schließung: 87.000 Einheiten, Strike EUR 169,97, Fälligkeit 17. Mai 2026, Unit-Preis EUR 27,89 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 184,37, Fälligkeit 1. Juni 2026, Unit-Preis EUR 41,41 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 184,40, Fälligkeit 4. Juni 2026, Unit-Preis EUR 42,32 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 167,88, Fälligkeit 9. Juni 2026, Unit-Preis EUR 25,80 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 176,39, Fälligkeit 12. Juni 2026, Unit-Preis EUR 33,47 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 174,52, Fälligkeit 16. Juni 2026, Unit-Preis EUR 31,40 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 179,25, Fälligkeit 19. Juni 2026, Unit-Preis EUR 37,17

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
27,8900 EUR 2.426.430,00 EUR
41,4100 EUR 3.602.670,00 EUR
42,3200 EUR 3.681.840,00 EUR
25,8000 EUR 2.244.600,00 EUR
33,4700 EUR 2.911.890,00 EUR
31,4000 EUR 2.731.800,00 EUR
37,1700 EUR 3.233.790,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
34,2086 EUR 20.833.020,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
11.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.adidas-group.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104820  13.05.2026 CET/CEST





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