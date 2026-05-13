EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Schließung bestehender Short-Put-Positionen und Eröffnung neuer Short-Put-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Schließung siehe ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.05.2026 / 11:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: NNS Investments (Cyprus) Limited

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Nassef Nachname(n): Sawiris Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

adidas AG

b) LEI

549300JSX0Z4CW0V5023

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Derivat Beschreibung: Aktiengebundene Derivate ISIN: DE000A1EWWW0

b) Art des Geschäfts

Schließung bestehender Short-Put-Positionen und Eröffnung neuer Short-Put-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Schließung siehe separate Meldung);



Eröffnung: 87.000 Einheiten, Strike EUR 169,97, Fälligkeit 3. November 2026, Unit-Preis EUR 30,43 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 184,37, Fälligkeit 5. November 2026, Unit-Preis EUR 42,09 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 184,40, Fälligkeit 9. November 2026, Unit-Preis EUR 42,82 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 167,88, Fälligkeit 11. November 2026, Unit-Preis EUR 28,87 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 176,39, Fälligkeit 13. November 2026, Unit-Preis EUR 35,56 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 174,52, Fälligkeit 17. November 2026, Unit-Preis EUR 33,18 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 179,25, Fälligkeit 19. November 2026, Unit-Preis EUR 38,54





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 30,4300 EUR 2.647.410,00 EUR 42,0900 EUR 3.661.830,00 EUR 42,8200 EUR 3.725.340,00 EUR 28,8700 EUR 2.511.690,00 EUR 35,5600 EUR 3.093.720,00 EUR 33,1800 EUR 2.886.660,00 EUR 38,5400 EUR 3.352.980,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 35,9271 EUR 21.879.630,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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