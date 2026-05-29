ADTRAN Holdings Aktie
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
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29.05.2026 09:17:39
EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Christoph Glingener, Erwerb von 1.906 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings einer Gesamtzahl von 1.906 Restricted Stock Units ...
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a) Name
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a) Name
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e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adtran Holdings, Inc.
|901 Explorer Boulevard
|35806 Huntsville
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Internet:
|www.adtran.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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105220 29.05.2026 CET/CEST
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