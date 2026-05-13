EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Christoph Glingener, Erwerb von 22.277 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund der Ausübung von 22.277 Aktienoptionen im Rahmen des 2015 ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.05.2026 / 09:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Christoph Nachname(n): Glingener

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Chief Technology Officer

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Adtran Holdings, Inc.

b) LEI

549300VV36J86CRRWF77

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: US00486H1059

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 22.277 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund der Ausübung von 22.277 Aktienoptionen im Rahmen des 2015 Employee Stock Incentive Plan.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 12,17 USD 271.111,09 USD

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 12,17 USD 271.111,09 USD

e) Datum des Geschäfts

08.05.2026; UTC-5

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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