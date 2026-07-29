ADTRAN Holdings Aktie

ADTRAN Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059

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29.07.2026 10:19:42

EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Christoph Glingener, Erwerb von 9.384 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings von 7.625 Performance Stock Units (PSUs) im Rahmen ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.07.2026 / 10:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Christoph
Nachname(n): Glingener

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Chief Technology Officer

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Adtran Holdings, Inc.

b) LEI
549300VV36J86CRRWF77 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: US00486H1059

b) Art des Geschäfts
Erwerb von 9.384 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings von 7.625 Performance Stock Units (PSUs) im Rahmen des angepassten und neu gefassten Employee Stock Incentive Plan 2020 (gewährt am 24. Mai 2023 als Bonus), die durch Ausgabe von 9.384 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) erfüllt werden.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
15,67 USD 147.047,28 USD

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
15,67 USD 147.047,28 USD

e) Datum des Geschäfts
24.07.2026; UTC-5

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


29.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
Vereinigte Staaten von Amerika
Internet: www.adtran.com
LEI Code: 549300VV36J86CRRWF77



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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