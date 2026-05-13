ADTRAN Holdings Aktie

ADTRAN Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059

13.05.2026 16:55:47

EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Christoph Glingener, Verkauf von 126.115 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.05.2026 / 16:54 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Christoph
Nachname(n): Glingener

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Chief Technology Officer

b) Berichtigung
Erstmeldung – Aufgrund ihrer großen Anzahl werden die Einzeltransaktionen, die unter Ziffer 4 lit. c) dieser Mitteilung zu melden sind, auf drei Veröffentlichungen aufgeteilt. Dies ist die erste diese

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Adtran Holdings, Inc.

b) LEI
549300VV36J86CRRWF77 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: US00486H1059

b) Art des Geschäfts
Verkauf von 126.115 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
15,69 USD 1.569,00 USD
15,55 USD 186,54 USD
15,55 USD 854,98 USD
15,55 USD 512,99 USD
15,53 USD 186,36 USD
15,53 USD 854,15 USD
15,53 USD 512,49 USD
15,46 USD 170,06 USD
15,45 USD 169,95 USD
15,44 USD 1.204,32 USD
15,47 USD 1.546,50 USD
15,47 USD 1.546,50 USD
15,48 USD 1.548,00 USD
15,47 USD 3.094,00 USD
15,48 USD 1.548,00 USD
15,48 USD 1.548,00 USD
15,48 USD 1.548,00 USD
15,27 USD 1.527,00 USD
15,33 USD 3.066,00 USD
15,18 USD 303,60 USD
15,20 USD 304,00 USD
15,16 USD 909,60 USD
15,19 USD 303,70 USD
15,19 USD 151,85 USD
15,19 USD 1.062,95 USD
15,22 USD 1.522,00 USD
15,17 USD 1.517,00 USD
15,10 USD 1.510,00 USD
15,14 USD 1.514,00 USD
15,09 USD 1.509,00 USD
15,09 USD 1.509,00 USD
15,09 USD 1.448,64 USD
15,09 USD 60,36 USD
14,99 USD 1.499,00 USD
14,92 USD 1.492,00 USD
14,92 USD 29,84 USD
14,92 USD 298,40 USD
14,92 USD 1.163,76 USD
14,90 USD 1.490,00 USD
14,91 USD 1.491,00 USD
14,91 USD 1.013,88 USD
14,91 USD 477,12 USD
14,91 USD 432,39 USD
14,91 USD 14,91 USD
14,91 USD 1.043,70 USD
14,90 USD 163,90 USD
14,90 USD 119,20 USD
14,90 USD 149,00 USD
14,90 USD 14,90 USD
14,90 USD 29,80 USD
14,89 USD 1.012,52 USD
14,93 USD 388,18 USD
14,93 USD 1.104,82 USD
14,94 USD 1.494,00 USD
14,93 USD 298,60 USD
14,92 USD 1.193,60 USD
14,97 USD 1.497,00 USD
14,98 USD 1.498,00 USD
14,98 USD 1.498,00 USD
14,95 USD 1.495,00 USD
14,94 USD 971,10 USD
14,94 USD 522,90 USD
14,90 USD 1.490,00 USD
14,94 USD 1.494,00 USD
14,98 USD 1.498,00 USD
14,94 USD 1.494,00 USD
14,98 USD 1.498,00 USD
14,96 USD 568,29 USD
14,96 USD 927,21 USD
14,96 USD 643,07 USD
14,96 USD 748,00 USD
14,96 USD 104,69 USD
15,00 USD 1.500,00 USD
15,00 USD 390,00 USD
15,00 USD 1.110,00 USD
14,98 USD 1.498,00 USD
14,95 USD 388,70 USD
14,96 USD 119,68 USD
14,96 USD 14,96 USD
14,95 USD 44,85 USD
14,95 USD 179,40 USD
14,95 USD 747,50 USD
14,95 USD 1.495,00 USD
14,96 USD 59,82 USD
14,96 USD 747,75 USD
14,96 USD 687,93 USD
14,98 USD 1.498,00 USD
14,98 USD 1.498,00 USD
14,98 USD 1.498,00 USD
14,91 USD 1.491,00 USD
14,90 USD 745,00 USD
14,89 USD 744,50 USD
14,90 USD 1.490,00 USD
14,90 USD 29,80 USD
14,90 USD 432,10 USD
14,89 USD 1.027,41 USD
14,92 USD 1.492,00 USD
14,91 USD 1.491,00 USD
14,96 USD 1.496,00 USD
14,97 USD 209,51 USD
14,97 USD 1.286,99 USD
14,98 USD 2.996,00 USD
14,99 USD 1.499,00 USD
14,98 USD 1.498,00 USD
15,00 USD 1.500,00 USD
15,02 USD 1.502,00 USD
15,02 USD 1.502,00 USD
15,02 USD 1.502,00 USD
15,01 USD 1.501,00 USD
15,01 USD 1.501,00 USD
14,98 USD 1.048,60 USD
14,98 USD 14,98 USD
14,98 USD 434,42 USD
14,95 USD 14,95 USD
14,95 USD 328,90 USD
14,95 USD 1.151,15 USD
14,96 USD 14,96 USD
14,96 USD 1.480,55 USD
14,99 USD 1.154,23 USD
14,99 USD 344,77 USD
15,00 USD 375,00 USD
15,00 USD 4.125,00 USD
14,98 USD 1.498,00 USD
14,99 USD 1.499,00 USD
15,01 USD 1.501,00 USD
15,01 USD 1.501,00 USD
15,01 USD 1.501,00 USD
15,01 USD 1.501,00 USD
15,05 USD 1.505,00 USD
15,06 USD 1.506,00 USD
15,06 USD 1.506,00 USD
15,13 USD 1.513,00 USD
15,13 USD 1.513,00 USD
15,09 USD 45,27 USD
15,08 USD 754,00 USD
15,08 USD 708,76 USD
15,09 USD 1.509,00 USD
15,05 USD 496,65 USD
15,05 USD 1.008,35 USD
15,05 USD 496,65 USD
15,05 USD 571,90 USD
15,04 USD 180,48 USD
15,04 USD 255,68 USD
15,05 USD 541,80 USD
15,02 USD 1.502,00 USD
15,02 USD 2.973,96 USD
15,02 USD 30,04 USD
14,98 USD 1.498,00 USD
15,01 USD 1.501,00 USD
15,01 USD 1.501,00 USD
15,01 USD 1.501,00 USD
15,01 USD 960,64 USD
15,02 USD 1.502,00 USD
14,92 USD 1.492,00 USD
14,92 USD 1.342,80 USD
14,92 USD 149,20 USD
14,93 USD 2.986,00 USD
14,93 USD 4.479,00 USD
14,94 USD 1.494,00 USD
14,97 USD 1.497,00 USD
14,96 USD 89,76 USD
14,96 USD 1.406,24 USD
14,96 USD 1.496,00 USD
15,01 USD 1.501,00 USD
14,95 USD 1.495,00 USD
14,96 USD 1.496,00 USD
14,96 USD 1.496,00 USD
14,91 USD 566,58 USD
14,90 USD 745,00 USD
14,89 USD 178,68 USD
14,89 USD 104,23 USD
14,89 USD 1.086,97 USD
14,89 USD 297,80 USD
14,89 USD 148,90 USD
14,89 USD 1.340,10 USD
14,88 USD 2.842,08 USD
14,85 USD 103,95 USD
14,85 USD 445,50 USD
14,85 USD 59,40 USD
14,84 USD 875,56 USD
14,84 USD 133,56 USD
14,86 USD 29,72 USD
14,86 USD 59,44 USD
14,86 USD 564,68 USD
14,86 USD 832,16 USD
14,86 USD 74,30 USD
14,86 USD 1.411,70 USD
14,85 USD 1.485,00 USD
14,85 USD 1.455,30 USD
14,86 USD 29,72 USD
14,88 USD 1.488,00 USD
14,88 USD 1.488,00 USD
14,88 USD 1.488,00 USD
14,87 USD 178,44 USD
14,87 USD 639,41 USD
14,86 USD 74,30 USD
14,86 USD 594,40 USD
14,87 USD 1.486,50 USD
14,88 USD 1.487,50 USD
14,90 USD 1.490,00 USD
14,92 USD 193,96 USD
14,92 USD 1.298,04 USD
14,87 USD 148,70 USD
14,87 USD 1.338,30 USD
14,87 USD 1.487,00 USD
14,89 USD 1.488,50 USD
14,89 USD 1.489,00 USD
14,90 USD 774,80 USD
14,90 USD 715,20 USD
14,90 USD 14,90 USD
14,90 USD 1.475,10 USD
14,90 USD 1.490,00 USD
14,85 USD 1.039,50 USD
14,86 USD 371,50 USD
14,85 USD 74,25 USD
14,85 USD 29,70 USD
14,85 USD 861,30 USD
14,85 USD 103,95 USD
14,84 USD 489,72 USD
14,84 USD 14,84 USD
14,84 USD 890,40 USD
14,84 USD 118,72 USD
14,84 USD 267,12 USD
14,84 USD 103,88 USD
14,84 USD 14,84 USD
14,84 USD 74,20 USD
14,85 USD 1.485,00 USD
14,84 USD 1.484,00 USD
14,83 USD 1.483,00 USD
14,84 USD 1.484,00 USD
14,83 USD 1.483,00 USD
14,84 USD 148,40 USD
14,84 USD 148,40 USD
14,84 USD 1.187,20 USD
14,84 USD 163,24 USD
14,83 USD 1.319,87 USD
14,84 USD 44,52 USD
14,84 USD 44,52 USD
14,84 USD 460,04 USD
14,84 USD 934,92 USD
14,83 USD 74,15 USD
14,83 USD 103,81 USD
14,83 USD 1.305,04 USD
14,81 USD 88,86 USD
14,81 USD 14,81 USD
14,81 USD 1.377,33 USD
14,81 USD 2.962,00 USD
14,78 USD 266,04 USD
14,78 USD 1.211,96 USD
14,78 USD 29,56 USD
14,78 USD 1.448,44 USD
14,81 USD 1.481,00 USD
14,81 USD 1.451,38 USD
14,81 USD 29,62 USD
14,81 USD 1.481,00 USD
14,80 USD 1.480,00 USD
14,80 USD 1.480,00 USD
14,78 USD 1.478,00 USD
14,79 USD 1.479,00 USD
14,80 USD 1.480,00 USD
14,80 USD 1.480,00 USD
14,80 USD 1.480,00 USD
14,79 USD 29,57 USD
14,77 USD 1.447,46 USD
14,76 USD 1.476,00 USD
14,76 USD 1.062,72 USD
14,76 USD 413,28 USD
14,74 USD 1.474,00 USD
14,75 USD 1.327,50 USD
14,75 USD 147,50 USD
14,73 USD 220,95 USD
14,73 USD 1.252,05 USD
14,74 USD 1.474,00 USD
14,74 USD 1.474,00 USD
14,69 USD 73,45 USD
14,69 USD 1.469,00 USD
14,70 USD 1.396,50 USD
14,70 USD 294,00 USD
14,70 USD 1.176,00 USD
14,71 USD 1.471,00 USD
14,69 USD 1.469,00 USD
14,71 USD 1.471,00 USD
14,69 USD 14,69 USD
14,69 USD 881,40 USD
14,69 USD 572,91 USD
14,71 USD 1.470,50 USD
14,71 USD 1.471,00 USD
14,70 USD 1.470,00 USD
14,69 USD 1.469,00 USD
14,72 USD 1.471,50 USD
14,72 USD 1.472,00 USD
14,72 USD 1.472,00 USD
14,72 USD 1.472,00 USD
14,79 USD 1.479,00 USD
14,79 USD 1.479,00 USD
14,80 USD 1.480,00 USD
14,79 USD 1.479,00 USD
14,81 USD 1.481,00 USD
14,81 USD 1.481,00 USD
14,79 USD 295,80 USD
14,79 USD 443,70 USD
14,79 USD 14,79 USD
14,78 USD 724,22 USD
14,81 USD 1.481,00 USD
14,80 USD 14,80 USD
14,80 USD 458,80 USD
14,80 USD 991,60 USD
14,80 USD 14,80 USD
14,78 USD 1.478,00 USD
14,78 USD 14,78 USD
14,78 USD 916,36 USD
14,78 USD 532,08 USD
14,78 USD 14,78 USD
14,79 USD 2.958,00 USD
14,80 USD 1.036,00 USD
14,80 USD 1.465,20 USD
14,80 USD 458,80 USD
14,82 USD 1.482,00 USD
14,80 USD 1.480,00 USD
14,80 USD 29,60 USD
14,80 USD 1.450,40 USD
14,81 USD 1.481,00 USD
14,84 USD 1.484,00 USD
14,84 USD 1.484,00 USD
14,85 USD 1.188,00 USD
14,85 USD 297,00 USD
14,83 USD 1.483,00 USD
14,83 USD 1.483,00 USD
14,85 USD 1.485,00 USD
14,86 USD 1.411,70 USD

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
14,95 USD 1.885.662,54 USD

e) Datum des Geschäfts
07.05.2026; UTC-4

f) Ort des Geschäfts
Name: NASDAQ
MIC: XNAS


Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
Vereinigte Staaten von Amerika
Internet: www.adtran.com



 
