EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Jacqueline Hourigan Rice, Sale of 14,406 shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
06.03.2026 / 10:43 CET/CEST
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
|Title:
|First name:
|Jacqueline
|Last name(s):
|Hourigan Rice
a) Position / status
|Position:
|Member of the Board of Directors
b) Initial notification3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
|Type:
|Share
|ISIN:
|US00486H1059
b) Nature of the transaction
|Sale of 14,406 shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)
c) Price(s) and volume(s)
|Price(s)
|Volume(s)
|10.2368 USD
|71.66 USD
|10.2400 USD
|2,048.00 USD
|10.2401 USD
|204.80 USD
|10.2414 USD
|10.24 USD
|10.2462 USD
|10.25 USD
|10.2489 USD
|204.98 USD
|10.2500 USD
|5,381.25 USD
|10.2507 USD
|20.50 USD
|10.2509 USD
|20.50 USD
|10.2512 USD
|133.27 USD
|10.2530 USD
|30.76 USD
|10.2551 USD
|205.10 USD
|10.2553 USD
|10.26 USD
|10.2554 USD
|41.02 USD
|10.2557 USD
|20.51 USD
|10.2566 USD
|10.26 USD
|10.2567 USD
|61.54 USD
|10.2570 USD
|10.26 USD
|10.2572 USD
|10.26 USD
|10.2575 USD
|82.06 USD
|10.2576 USD
|20.52 USD
|10.2578 USD
|246.19 USD
|10.2581 USD
|10.26 USD
|10.2587 USD
|10.26 USD
|10.2588 USD
|164.14 USD
|10.2590 USD
|20.52 USD
|10.2592 USD
|112.85 USD
|10.2596 USD
|30.78 USD
|10.2597 USD
|41.04 USD
|10.2598 USD
|61.56 USD
|10.2599 USD
|133.38 USD
|10.2600 USD
|20,653.38 USD
|10.2601 USD
|235.98 USD
|10.2602 USD
|287.29 USD
|10.2604 USD
|307.81 USD
|10.2608 USD
|71.83 USD
|10.2610 USD
|20.52 USD
|10.2623 USD
|20.52 USD
|10.2626 USD
|51.31 USD
|10.2636 USD
|10.26 USD
|10.2645 USD
|256.61 USD
|10.2652 USD
|195.04 USD
|10.2654 USD
|30.80 USD
|10.2678 USD
|287.50 USD
|10.2680 USD
|20.54 USD
|10.2683 USD
|205.37 USD
|10.2686 USD
|266.98 USD
|10.2699 USD
|1,211.85 USD
|10.2700 USD
|4,077.19 USD
|10.2701 USD
|154.05 USD
|10.2702 USD
|390.27 USD
|10.2704 USD
|205.41 USD
|10.2709 USD
|71.90 USD
|10.2722 USD
|10.27 USD
|10.2723 USD
|184.90 USD
|10.2724 USD
|10.27 USD
|10.2738 USD
|226.02 USD
|10.2748 USD
|277.42 USD
|10.2749 USD
|215.77 USD
|10.2750 USD
|8,220.00 USD
|10.2751 USD
|267.15 USD
|10.2753 USD
|143.85 USD
|10.2755 USD
|143.86 USD
|10.2765 USD
|123.32 USD
|10.2767 USD
|236.36 USD
|10.2769 USD
|236.37 USD
|10.2774 USD
|10.28 USD
|10.2775 USD
|10.28 USD
|10.2778 USD
|133.61 USD
|10.2779 USD
|277.50 USD
|10.2781 USD
|287.79 USD
|10.2782 USD
|349.46 USD
|10.2784 USD
|215.85 USD
|10.2788 USD
|20.56 USD
|10.2789 USD
|10.28 USD
|10.2790 USD
|30.84 USD
|10.2797 USD
|20.56 USD
|10.2798 USD
|359.79 USD
|10.2800 USD
|6,435.28 USD
|10.2805 USD
|10.28 USD
|10.2806 USD
|10.28 USD
|10.2807 USD
|41.12 USD
|10.2814 USD
|10.28 USD
|10.2824 USD
|257.06 USD
|10.2828 USD
|10.28 USD
|10.2830 USD
|20.57 USD
|10.2833 USD
|10.28 USD
|10.2850 USD
|2,704.96 USD
|10.2864 USD
|10.29 USD
|10.2869 USD
|10.29 USD
|10.2873 USD
|10.29 USD
|10.2881 USD
|72.02 USD
|10.2886 USD
|10.29 USD
|10.2887 USD
|10.29 USD
|10.2888 USD
|133.75 USD
|10.2895 USD
|195.50 USD
|10.2900 USD
|8,849.40 USD
|10.2903 USD
|41.16 USD
|10.2907 USD
|205.81 USD
|10.2909 USD
|102.91 USD
|10.2950 USD
|20.59 USD
|10.2999 USD
|206.00 USD
|10.3000 USD
|16,078.30 USD
|10.3004 USD
|30.90 USD
|10.3006 USD
|20.60 USD
|10.3009 USD
|20.60 USD
|10.3018 USD
|10.30 USD
|10.3019 USD
|10.30 USD
|10.3028 USD
|20.61 USD
|10.3049 USD
|144.27 USD
|10.3057 USD
|20.61 USD
|10.3058 USD
|20.61 USD
|10.3075 USD
|20.62 USD
|10.3079 USD
|92.77 USD
|10.3091 USD
|30.93 USD
|10.3100 USD
|39,538.85 USD
|10.3101 USD
|175.27 USD
|10.3102 USD
|61.86 USD
|10.3104 USD
|61.86 USD
|10.3105 USD
|51.55 USD
|10.3106 USD
|30.93 USD
|10.3107 USD
|10.31 USD
|10.3112 USD
|20.62 USD
|10.3116 USD
|216.54 USD
|10.3117 USD
|30.94 USD
|10.3119 USD
|226.86 USD
|10.3120 USD
|154.68 USD
|10.3123 USD
|10.31 USD
|10.3124 USD
|20.62 USD
|10.3125 USD
|20.63 USD
|10.3126 USD
|41.25 USD
|10.3128 USD
|20.63 USD
|10.3135 USD
|10.31 USD
|10.3137 USD
|10.31 USD
|10.3140 USD
|10.31 USD
|10.3144 USD
|10.31 USD
|10.3145 USD
|10.31 USD
|10.3149 USD
|20.63 USD
|10.3150 USD
|2,578.75 USD
|10.3152 USD
|30.95 USD
|10.3157 USD
|61.89 USD
|10.3158 USD
|103.16 USD
|10.3160 USD
|30.95 USD
|10.3161 USD
|154.74 USD
|10.3168 USD
|10.32 USD
|10.3175 USD
|72.22 USD
|10.3177 USD
|20.64 USD
|10.3180 USD
|41.27 USD
|10.3187 USD
|72.23 USD
|10.3189 USD
|227.02 USD
|10.3190 USD
|10.32 USD
|10.3196 USD
|20.64 USD
|10.3197 USD
|103.20 USD
|10.3198 USD
|61.92 USD
|10.3199 USD
|319.92 USD
|10.3200 USD
|6,202.32 USD
|10.3201 USD
|206.40 USD
|10.3203 USD
|20.64 USD
|10.3204 USD
|41.28 USD
|10.3208 USD
|51.60 USD
|10.3214 USD
|30.96 USD
|10.3217 USD
|82.57 USD
|10.3230 USD
|61.94 USD
|10.3233 USD
|20.65 USD
|10.3234 USD
|51.62 USD
|10.3235 USD
|82.59 USD
|10.3237 USD
|206.47 USD
|10.3239 USD
|10.32 USD
|10.3243 USD
|20.65 USD
|10.3247 USD
|10.32 USD
|10.3248 USD
|10.32 USD
|10.3250 USD
|4,264.23 USD
|10.3251 USD
|247.80 USD
|10.3252 USD
|30.98 USD
|10.3254 USD
|20.65 USD
|10.3255 USD
|10.33 USD
|10.3257 USD
|61.95 USD
|10.3258 USD
|20.65 USD
|10.3260 USD
|113.59 USD
|10.3261 USD
|10.33 USD
|10.3273 USD
|20.65 USD
|10.3281 USD
|92.95 USD
|10.3283 USD
|51.64 USD
|10.3284 USD
|20.66 USD
|10.3285 USD
|10.33 USD
|10.3291 USD
|10.33 USD
|10.3293 USD
|278.89 USD
|10.3296 USD
|103.30 USD
|10.3297 USD
|20.66 USD
|10.3300 USD
|1,033.00 USD
|10.3302 USD
|72.31 USD
|10.3307 USD
|10.33 USD
|10.3322 USD
|31.00 USD
|10.3325 USD
|72.33 USD
|10.3329 USD
|206.66 USD
|10.3377 USD
|20.68 USD
|10.3400 USD
|2,068.00 USD
|10.3401 USD
|62.04 USD
|10.3421 USD
|10.34 USD
|10.3435 USD
|10.34 USD
|10.3465 USD
|10.35 USD
|10.3700 USD
|850.34 USD
|10.3705 USD
|217.78 USD
d) Aggregated information
|Price
|Aggregated volume
|10.292 USD
|148,266.22 USD
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
