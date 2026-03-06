ADTRAN Holdings Aktie

06.03.2026 10:44:36

EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Jacqueline Hourigan Rice, Sale of 14,406 shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

06.03.2026 / 10:43 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Jacqueline
Last name(s): Hourigan Rice

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the Board of Directors

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Adtran Holdings, Inc.

b) LEI
549300VV36J86CRRWF77 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: US00486H1059

b) Nature of the transaction
Sale of 14,406 shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
10.2368 USD 71.66 USD
10.2400 USD 2,048.00 USD
10.2401 USD 204.80 USD
10.2414 USD 10.24 USD
10.2462 USD 10.25 USD
10.2489 USD 204.98 USD
10.2500 USD 5,381.25 USD
10.2507 USD 20.50 USD
10.2509 USD 20.50 USD
10.2512 USD 133.27 USD
10.2530 USD 30.76 USD
10.2551 USD 205.10 USD
10.2553 USD 10.26 USD
10.2554 USD 41.02 USD
10.2557 USD 20.51 USD
10.2566 USD 10.26 USD
10.2567 USD 61.54 USD
10.2570 USD 10.26 USD
10.2572 USD 10.26 USD
10.2575 USD 82.06 USD
10.2576 USD 20.52 USD
10.2578 USD 246.19 USD
10.2581 USD 10.26 USD
10.2587 USD 10.26 USD
10.2588 USD 164.14 USD
10.2590 USD 20.52 USD
10.2592 USD 112.85 USD
10.2596 USD 30.78 USD
10.2597 USD 41.04 USD
10.2598 USD 61.56 USD
10.2599 USD 133.38 USD
10.2600 USD 20,653.38 USD
10.2601 USD 235.98 USD
10.2602 USD 287.29 USD
10.2604 USD 307.81 USD
10.2608 USD 71.83 USD
10.2610 USD 20.52 USD
10.2623 USD 20.52 USD
10.2626 USD 51.31 USD
10.2636 USD 10.26 USD
10.2645 USD 256.61 USD
10.2652 USD 195.04 USD
10.2654 USD 30.80 USD
10.2678 USD 287.50 USD
10.2680 USD 20.54 USD
10.2683 USD 205.37 USD
10.2686 USD 266.98 USD
10.2699 USD 1,211.85 USD
10.2700 USD 4,077.19 USD
10.2701 USD 154.05 USD
10.2702 USD 390.27 USD
10.2704 USD 205.41 USD
10.2709 USD 71.90 USD
10.2722 USD 10.27 USD
10.2723 USD 184.90 USD
10.2724 USD 10.27 USD
10.2738 USD 226.02 USD
10.2748 USD 277.42 USD
10.2749 USD 215.77 USD
10.2750 USD 8,220.00 USD
10.2751 USD 267.15 USD
10.2753 USD 143.85 USD
10.2755 USD 143.86 USD
10.2765 USD 123.32 USD
10.2767 USD 236.36 USD
10.2769 USD 236.37 USD
10.2774 USD 10.28 USD
10.2775 USD 10.28 USD
10.2778 USD 133.61 USD
10.2779 USD 277.50 USD
10.2781 USD 287.79 USD
10.2782 USD 349.46 USD
10.2784 USD 215.85 USD
10.2788 USD 20.56 USD
10.2789 USD 10.28 USD
10.2790 USD 30.84 USD
10.2797 USD 20.56 USD
10.2798 USD 359.79 USD
10.2800 USD 6,435.28 USD
10.2805 USD 10.28 USD
10.2806 USD 10.28 USD
10.2807 USD 41.12 USD
10.2814 USD 10.28 USD
10.2824 USD 257.06 USD
10.2828 USD 10.28 USD
10.2830 USD 20.57 USD
10.2833 USD 10.28 USD
10.2850 USD 2,704.96 USD
10.2864 USD 10.29 USD
10.2869 USD 10.29 USD
10.2873 USD 10.29 USD
10.2881 USD 72.02 USD
10.2886 USD 10.29 USD
10.2887 USD 10.29 USD
10.2888 USD 133.75 USD
10.2895 USD 195.50 USD
10.2900 USD 8,849.40 USD
10.2903 USD 41.16 USD
10.2907 USD 205.81 USD
10.2909 USD 102.91 USD
10.2950 USD 20.59 USD
10.2999 USD 206.00 USD
10.3000 USD 16,078.30 USD
10.3004 USD 30.90 USD
10.3006 USD 20.60 USD
10.3009 USD 20.60 USD
10.3018 USD 10.30 USD
10.3019 USD 10.30 USD
10.3028 USD 20.61 USD
10.3049 USD 144.27 USD
10.3057 USD 20.61 USD
10.3058 USD 20.61 USD
10.3075 USD 20.62 USD
10.3079 USD 92.77 USD
10.3091 USD 30.93 USD
10.3100 USD 39,538.85 USD
10.3101 USD 175.27 USD
10.3102 USD 61.86 USD
10.3104 USD 61.86 USD
10.3105 USD 51.55 USD
10.3106 USD 30.93 USD
10.3107 USD 10.31 USD
10.3112 USD 20.62 USD
10.3116 USD 216.54 USD
10.3117 USD 30.94 USD
10.3119 USD 226.86 USD
10.3120 USD 154.68 USD
10.3123 USD 10.31 USD
10.3124 USD 20.62 USD
10.3125 USD 20.63 USD
10.3126 USD 41.25 USD
10.3128 USD 20.63 USD
10.3135 USD 10.31 USD
10.3137 USD 10.31 USD
10.3140 USD 10.31 USD
10.3144 USD 10.31 USD
10.3145 USD 10.31 USD
10.3149 USD 20.63 USD
10.3150 USD 2,578.75 USD
10.3152 USD 30.95 USD
10.3157 USD 61.89 USD
10.3158 USD 103.16 USD
10.3160 USD 30.95 USD
10.3161 USD 154.74 USD
10.3168 USD 10.32 USD
10.3175 USD 72.22 USD
10.3177 USD 20.64 USD
10.3180 USD 41.27 USD
10.3187 USD 72.23 USD
10.3189 USD 227.02 USD
10.3190 USD 10.32 USD
10.3196 USD 20.64 USD
10.3197 USD 103.20 USD
10.3198 USD 61.92 USD
10.3199 USD 319.92 USD
10.3200 USD 6,202.32 USD
10.3201 USD 206.40 USD
10.3203 USD 20.64 USD
10.3204 USD 41.28 USD
10.3208 USD 51.60 USD
10.3214 USD 30.96 USD
10.3217 USD 82.57 USD
10.3230 USD 61.94 USD
10.3233 USD 20.65 USD
10.3234 USD 51.62 USD
10.3235 USD 82.59 USD
10.3237 USD 206.47 USD
10.3239 USD 10.32 USD
10.3243 USD 20.65 USD
10.3247 USD 10.32 USD
10.3248 USD 10.32 USD
10.3250 USD 4,264.23 USD
10.3251 USD 247.80 USD
10.3252 USD 30.98 USD
10.3254 USD 20.65 USD
10.3255 USD 10.33 USD
10.3257 USD 61.95 USD
10.3258 USD 20.65 USD
10.3260 USD 113.59 USD
10.3261 USD 10.33 USD
10.3273 USD 20.65 USD
10.3281 USD 92.95 USD
10.3283 USD 51.64 USD
10.3284 USD 20.66 USD
10.3285 USD 10.33 USD
10.3291 USD 10.33 USD
10.3293 USD 278.89 USD
10.3296 USD 103.30 USD
10.3297 USD 20.66 USD
10.3300 USD 1,033.00 USD
10.3302 USD 72.31 USD
10.3307 USD 10.33 USD
10.3322 USD 31.00 USD
10.3325 USD 72.33 USD
10.3329 USD 206.66 USD
10.3377 USD 20.68 USD
10.3400 USD 2,068.00 USD
10.3401 USD 62.04 USD
10.3421 USD 10.34 USD
10.3435 USD 10.34 USD
10.3465 USD 10.35 USD
10.3700 USD 850.34 USD
10.3705 USD 217.78 USD

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
10.292 USD 148,266.22 USD

e) Date of the transaction
04/03/2026; UTC-5

f) Place of the transaction
Name: NASDAQ
MIC: XNAS


06.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
United States
Internet: www.adtran.com



 
End of News EQS News Service




103530  06.03.2026 CET/CEST





