EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Jacqueline Hourigan Rice, Verkauf von 14.406 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



06.03.2026 / 10:43 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Jacqueline Nachname(n): Hourigan Rice

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Mitglied des Board of Directors

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Adtran Holdings, Inc.

b) LEI

549300VV36J86CRRWF77

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: US00486H1059

b) Art des Geschäfts

Verkauf von 14.406 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 10,2368 USD 71,66 USD 10,2400 USD 2.048,00 USD 10,2401 USD 204,80 USD 10,2414 USD 10,24 USD 10,2462 USD 10,25 USD 10,2489 USD 204,98 USD 10,2500 USD 5.381,25 USD 10,2507 USD 20,50 USD 10,2509 USD 20,50 USD 10,2512 USD 133,27 USD 10,2530 USD 30,76 USD 10,2551 USD 205,10 USD 10,2553 USD 10,26 USD 10,2554 USD 41,02 USD 10,2557 USD 20,51 USD 10,2566 USD 10,26 USD 10,2567 USD 61,54 USD 10,2570 USD 10,26 USD 10,2572 USD 10,26 USD 10,2575 USD 82,06 USD 10,2576 USD 20,52 USD 10,2578 USD 246,19 USD 10,2581 USD 10,26 USD 10,2587 USD 10,26 USD 10,2588 USD 164,14 USD 10,2590 USD 20,52 USD 10,2592 USD 112,85 USD 10,2596 USD 30,78 USD 10,2597 USD 41,04 USD 10,2598 USD 61,56 USD 10,2599 USD 133,38 USD 10,2600 USD 20.653,38 USD 10,2601 USD 235,98 USD 10,2602 USD 287,29 USD 10,2604 USD 307,81 USD 10,2608 USD 71,83 USD 10,2610 USD 20,52 USD 10,2623 USD 20,52 USD 10,2626 USD 51,31 USD 10,2636 USD 10,26 USD 10,2645 USD 256,61 USD 10,2652 USD 195,04 USD 10,2654 USD 30,80 USD 10,2678 USD 287,50 USD 10,2680 USD 20,54 USD 10,2683 USD 205,37 USD 10,2686 USD 266,98 USD 10,2699 USD 1.211,85 USD 10,2700 USD 4.077,19 USD 10,2701 USD 154,05 USD 10,2702 USD 390,27 USD 10,2704 USD 205,41 USD 10,2709 USD 71,90 USD 10,2722 USD 10,27 USD 10,2723 USD 184,90 USD 10,2724 USD 10,27 USD 10,2738 USD 226,02 USD 10,2748 USD 277,42 USD 10,2749 USD 215,77 USD 10,2750 USD 8.220,00 USD 10,2751 USD 267,15 USD 10,2753 USD 143,85 USD 10,2755 USD 143,86 USD 10,2765 USD 123,32 USD 10,2767 USD 236,36 USD 10,2769 USD 236,37 USD 10,2774 USD 10,28 USD 10,2775 USD 10,28 USD 10,2778 USD 133,61 USD 10,2779 USD 277,50 USD 10,2781 USD 287,79 USD 10,2782 USD 349,46 USD 10,2784 USD 215,85 USD 10,2788 USD 20,56 USD 10,2789 USD 10,28 USD 10,2790 USD 30,84 USD 10,2797 USD 20,56 USD 10,2798 USD 359,79 USD 10,2800 USD 6.435,28 USD 10,2805 USD 10,28 USD 10,2806 USD 10,28 USD 10,2807 USD 41,12 USD 10,2814 USD 10,28 USD 10,2824 USD 257,06 USD 10,2828 USD 10,28 USD 10,2830 USD 20,57 USD 10,2833 USD 10,28 USD 10,2850 USD 2.704,96 USD 10,2864 USD 10,29 USD 10,2869 USD 10,29 USD 10,2873 USD 10,29 USD 10,2881 USD 72,02 USD 10,2886 USD 10,29 USD 10,2887 USD 10,29 USD 10,2888 USD 133,75 USD 10,2895 USD 195,50 USD 10,2900 USD 8.849,40 USD 10,2903 USD 41,16 USD 10,2907 USD 205,81 USD 10,2909 USD 102,91 USD 10,2950 USD 20,59 USD 10,2999 USD 206,00 USD 10,3000 USD 16.078,30 USD 10,3004 USD 30,90 USD 10,3006 USD 20,60 USD 10,3009 USD 20,60 USD 10,3018 USD 10,30 USD 10,3019 USD 10,30 USD 10,3028 USD 20,61 USD 10,3049 USD 144,27 USD 10,3057 USD 20,61 USD 10,3058 USD 20,61 USD 10,3075 USD 20,62 USD 10,3079 USD 92,77 USD 10,3091 USD 30,93 USD 10,3100 USD 39.538,85 USD 10,3101 USD 175,27 USD 10,3102 USD 61,86 USD 10,3104 USD 61,86 USD 10,3105 USD 51,55 USD 10,3106 USD 30,93 USD 10,3107 USD 10,31 USD 10,3112 USD 20,62 USD 10,3116 USD 216,54 USD 10,3117 USD 30,94 USD 10,3119 USD 226,86 USD 10,3120 USD 154,68 USD 10,3123 USD 10,31 USD 10,3124 USD 20,62 USD 10,3125 USD 20,63 USD 10,3126 USD 41,25 USD 10,3128 USD 20,63 USD 10,3135 USD 10,31 USD 10,3137 USD 10,31 USD 10,3140 USD 10,31 USD 10,3144 USD 10,31 USD 10,3145 USD 10,31 USD 10,3149 USD 20,63 USD 10,3150 USD 2.578,75 USD 10,3152 USD 30,95 USD 10,3157 USD 61,89 USD 10,3158 USD 103,16 USD 10,3160 USD 30,95 USD 10,3161 USD 154,74 USD 10,3168 USD 10,32 USD 10,3175 USD 72,22 USD 10,3177 USD 20,64 USD 10,3180 USD 41,27 USD 10,3187 USD 72,23 USD 10,3189 USD 227,02 USD 10,3190 USD 10,32 USD 10,3196 USD 20,64 USD 10,3197 USD 103,20 USD 10,3198 USD 61,92 USD 10,3199 USD 319,92 USD 10,3200 USD 6.202,32 USD 10,3201 USD 206,40 USD 10,3203 USD 20,64 USD 10,3204 USD 41,28 USD 10,3208 USD 51,60 USD 10,3214 USD 30,96 USD 10,3217 USD 82,57 USD 10,3230 USD 61,94 USD 10,3233 USD 20,65 USD 10,3234 USD 51,62 USD 10,3235 USD 82,59 USD 10,3237 USD 206,47 USD 10,3239 USD 10,32 USD 10,3243 USD 20,65 USD 10,3247 USD 10,32 USD 10,3248 USD 10,32 USD 10,3250 USD 4.264,23 USD 10,3251 USD 247,80 USD 10,3252 USD 30,98 USD 10,3254 USD 20,65 USD 10,3255 USD 10,33 USD 10,3257 USD 61,95 USD 10,3258 USD 20,65 USD 10,3260 USD 113,59 USD 10,3261 USD 10,33 USD 10,3273 USD 20,65 USD 10,3281 USD 92,95 USD 10,3283 USD 51,64 USD 10,3284 USD 20,66 USD 10,3285 USD 10,33 USD 10,3291 USD 10,33 USD 10,3293 USD 278,89 USD 10,3296 USD 103,30 USD 10,3297 USD 20,66 USD 10,3300 USD 1.033,00 USD 10,3302 USD 72,31 USD 10,3307 USD 10,33 USD 10,3322 USD 31,00 USD 10,3325 USD 72,33 USD 10,3329 USD 206,66 USD 10,3377 USD 20,68 USD 10,3400 USD 2.068,00 USD 10,3401 USD 62,04 USD 10,3421 USD 10,34 USD 10,3435 USD 10,34 USD 10,3465 USD 10,35 USD 10,3700 USD 850,34 USD 10,3705 USD 217,78 USD

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 10,292 USD 148.266,22 USD

e) Datum des Geschäfts

04.03.2026; UTC-5

f) Ort des Geschäfts

Name: NASDAQ MIC: XNAS

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

06.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News



