EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: James Denson Wilson Jr, Erwerb von 2.690 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings von 8.825 Performance Stock Units (PSUs) im ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



29.01.2026 / 11:21 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: James Denson Nachname(n): Wilson Jr

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Chief Revenue Officer

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Adtran Holdings, Inc.

b) LEI

549300VV36J86CRRWF77

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: US00486H1059

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 2.690 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings von 8.825 Performance Stock Units (PSUs) im Rahmen des angepassten und neu gefassten Employee Stock Incentive Plan 2020 (gewährt am 20. Januar 2023 als Teil der aktienbasierten Vergütung), die durch Ausgabe von 3.777 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) erfüllt werden. Eine Gesamtzahl von 1.087 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) wurde von der ADTRAN Holdings, Inc. zur Deckung der Steuern einbehalten.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 9,24 USD 24.855,60 USD

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 9,24 USD 24.855,60 USD

e) Datum des Geschäfts

26.01.2026; UTC-6

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

