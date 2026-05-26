ADTRAN Holdings Aktie

ADTRAN Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059

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26.05.2026 08:50:37

EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: James Denson Wilson Jr, Verkauf von 9.332 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.05.2026 / 08:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: James Denson
Nachname(n): Wilson Jr

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Chief Revenue Officer

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Adtran Holdings, Inc.

b) LEI
549300VV36J86CRRWF77 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: US00486H1059

b) Art des Geschäfts
Verkauf von 9.332 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
14,6900 USD 1.469,00 USD
14,7000 USD 2.940,00 USD
14,7086 USD 88,25 USD
14,7100 USD 38.246,00 USD
14,7150 USD 529,74 USD
14,7172 USD 1.471,72 USD
14,7200 USD 7.360,00 USD
14,7250 USD 4.417,50 USD
14,7300 USD 64.767,81 USD
14,7331 USD 265,20 USD
14,7350 USD 4.420,50 USD
14,7355 USD 1.105,16 USD
14,7500 USD 7.375,00 USD
14,7650 USD 2.953,00 USD

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
14,7245 USD 137.408,88 USD

e) Datum des Geschäfts
20.05.2026; UTC-4

f) Ort des Geschäfts
Name: NASDAQ
MIC: XNAS


26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
Vereinigte Staaten von Amerika
Internet: www.adtran.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105096  26.05.2026 CET/CEST





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