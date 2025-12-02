EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Nikos Theodosopoulos, Erwerb von 12.859 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



02.12.2025 / 11:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Nikos Nachname(n): Theodosopoulos

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Mitglied des Board of Directors

b) Berichtigung

Korrektur des Datums des Geschäfts

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Adtran Holdings, Inc.

b) LEI

549300VV36J86CRRWF77

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: US00486H1059

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 12.859 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 8,00 USD 10.000,00 USD 7,795 USD 1.559,00 USD 7,80 USD 76.440,00 USD 7,75 USD 12.469,75 USD

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 7,81 USD 100.468,75 USD

e) Datum des Geschäfts

26.11.2025; UTC-5

f) Ort des Geschäfts

Name: NASDAQ MIC: XNAS

