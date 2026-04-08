ADTRAN Holdings Aktie

ADTRAN Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.04.2026 11:10:33

EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Acquisition of 170,723 PSUs as part of Equity Incentive Compensation. The PSUs will pay out in up to 307,301.40 shares in ADTRAN Holdings, Inc. ...




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

08.04.2026 / 11:09 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Thomas R.
Last name(s): Stanton

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Chief Executive Officer and Chairman of the Board of Directors

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Adtran Holdings, Inc.

b) LEI
549300VV36J86CRRWF77 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
Description: Performance Stock Units (PSUs) to be settled in shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)

b) Nature of the transaction
Acquisition of 170,723 PSUs as part of Equity Incentive Compensation. The PSUs will pay out in up to 307,301.40 shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059), subject to certain performance targets.

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
not numberable not numberable

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
not numberable not numberable

e) Date of the transaction
01/04/2026; UTC-5

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


08.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
United States
Internet: www.adtran.com



 
End of News EQS News Service




104302  08.04.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ADTRAN Holdings Inc

mehr Nachrichten
11:31
 EQS-CMS: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
11:26
 EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Timothy P. Santo, Acquisition of 28,252 RSUs as part of Equity Incentive Compensation. The RSUs will pay out in shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) ... (EQS Group)
11:26
 EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Timothy P. Santo, Erwerb von 28.252 RSUs als Teil der aktienbasierten Vergütung. Für die RSUs werden bei Erfüllung im Verhältnis 1:1 Aktien der ADTRAN Holdings, ... (EQS Group)
11:23
 EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Acquisition of 170,723 RSUs as part of Equity Incentive Compensation. The RSUs will pay out in shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN ... (EQS Group)
11:23
 EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Erwerb von 170.723 RSUs als Teil der aktienbasierten Vergütung. Für die RSUs werden bei Erfüllung im Verhältnis 1:1 Aktien der ADTRAN ... (EQS Group)
11:15
 EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: James Denson Wilson Jr, Acquisition of 24,908 RSUs as part of Equity Incentive Compensation. The RSUs will pay out in shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN ... (EQS Group)
11:15
 EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: James Denson Wilson Jr, Erwerb von 24.908 RSUs als Teil der aktienbasierten Vergütung. Für die RSUs werden bei Erfüllung im Verhältnis 1:1 Aktien der ADTRAN ... (EQS Group)
11:10
 EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Erwerb von 170.723 PSUs als Teil der aktienbasierten Vergütung. Für die PSUs werden bei Erfüllung bis zu 307.301,40 Aktien der ADTRAN ... (EQS Group)

Analysen zu ADTRAN Holdings Inc

mehr Analysen
26.02.26 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
08.11.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
07.08.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
08.05.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ADTRAN Holdings Inc 11,51 1,29% ADTRAN Holdings Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen stark -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. Die US-Börsen ziehen kräftig an. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen