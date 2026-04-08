ADTRAN Holdings Aktie
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
|
08.04.2026 11:23:11
EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Acquisition of 170,723 RSUs as part of Equity Incentive Compensation. The RSUs will pay out in shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN ...
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
08.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Adtran Holdings, Inc.
|901 Explorer Boulevard
|35806 Huntsville
|United States
|Internet:
|www.adtran.com
|End of News
|EQS News Service
|
104306 08.04.2026 CET/CEST
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