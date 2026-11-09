ADTRAN Holdings Aktie
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
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09.11.2026 15:32:30
EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Erwerb von 134.336 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund der Erfüllung von Ansprüchen aus 225.774,593 Phantom Shares ...
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09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adtran Holdings, Inc.
|901 Explorer Boulevard
|35806 Huntsville
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Internet:
|www.adtran.com
|LEI Code:
|549300VV36J86CRRWF77
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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107880 09.11.2026 CET/CEST
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|ADTRAN Holdings Inc
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